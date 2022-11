36ème minute, une touche mal embarquée pour les Français (contre de Leitch) se retourne contre les Japonais. Maxime Lucu s’infiltre petit côté pour servir son ami Charles Ollivon à son intérieur. Le scénario du second essai français fut magnifique. Maxime Lucu explique : "C’est allé très vite ? Normalement, on devait faire un maul, mais le ballon a été cafouillé parce que les Japonais nous ont fait la guerre dans les airs, le ballon rebondit, je le récupère, mais je n’ai pas de vision très claire quand je lève la tête. Je vois quand même un intervalle, et vu les conditions climatiques, j’ai pris cet intervalle et j’ai vu que les Japonais étaient restés en formation de maul. Puis j’ai entendu la voix de Charlie que je connais depuis l’enfance et je savais que l’opportunisme serait au rendez-vous. Quel moment fort, c’est déjà énorme de jouer en sélection avec lui. Mais marquer un essai cent pour cent senpertar avec la France, c’est vraiment génial".

La scène n’a pas non plus échappé au sélectionneur Fabien Galthié qui a déclaré de son côté : "Ils se sont trouvés comme en mini-poussins avec Saint-Pée sur Nivelle lors d’un derby contre Ascain."