Les All Blacks étaient attendu au tournant pour ce premier des trois tests matchs face à l’Irlande. Après une défaite en milieu de semaine face aux Maori All Blacks, les hommes d’Andy Farrell n’ont pas réussi à obtenir leur premier succès de leur histoire en terre néo-zélandaise (42-19). Pourtant, ils sont les premiers à frapper dans cette rencontre, par l’intermédiaire de Keith Earls. Après une entame maîtrisée, l’ailier du XV du Trèfle termine derrière l’en-but après 5 minutes de jeu seulement. La première vingtaine de minutes de la rencontre est très équilibré, avec deux équipes qui commettent beaucoup d’imprécisions.

La réponse néo-zélandaise va arriver à la 21’, grâce à un bel essai de Jordie Barrett, qui aura inscrit tous les points au pied de son équipe. En l’espace de 17 minutes, les Irlandais vont connaître un gros passage à vide et les All Blacks vont en profiter pour inscrire 4 essais ! Une interception de Reece (31’), un essai sans opposition de Tupaea (37’) et une conclusion d’Ardie Savea (38’) suite à un très beau numéro en solitaire de Smith vont permettre à la Nouvelle-Zélande de prendre le large avant la mi-temps (28-5).

Le fait du match : trois essais refusés aux Irlandais

Au retour des vestiaires, les Irlandais vont afficher le même état d’esprit qu’en début de rencontre. Plus tranchants, les coéquipiers de Sheehan, qui a réalisé une belle performance, vont inscrire un essai dès la 45’ par l’intermédiaire de Ringrose. Le XV du Trèfle va maintenir l’espoir de revenir dans la rencontre en multipliant les occasions dangereuses. Mais malheureusement pour les hommes d’Andy Farrell, la réussite ne sera pas de leur côté. Au total, trois essais vont être refusés pour les Irlandais. Carbery (58’), Van Der Flier (59’) et Porter (75’) ont tous les trois terminaient derrière l’en-but, mais la vidéo a prouvé à chaque fois que leur essais n’était pas valable.

Avec un tel manque de réussite, il devient très difficile de s’imposer en Nouvelle-Zélande, d’autant que les joueurs de Ian Foster vont alourdir l’addition pendant la seconde période. Ardie Savea va inscrire un doublé (52’) après un numéro en solitaire où le troisième ligne néo-zélandais va casser 3 plaquages. En fin de rencontre, pour sa première sélection, Sowakula va alourdir le score en faveur des locaux (72’), après un essai inscrit en force suite à une succession de mêlée.

Pour les Irlandais, Bundee Aki marque en toute fin de rencontre (78’) pour rendre le score un peu moins sévère. Après deux défaites consécutives, les All Blacks ont réagi devant un Eden Park à guichets fermés pour ce premier test match (42-19). Rendez-vous le week-end prochain, du côté de Dunedin, pour la deuxième rencontre entre All Blacks et Irlandais.