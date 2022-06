"On voulait gagner ce match contre les Barbarians, ne vous méprenez pas. Mais c'était aussi un match de préparation pour (la tournée en) Australie, donc on a essayé de jouer différemment", a rappelé le coach du XV de la Rose. "Si on avait très bien joué aujourd'hui, cela aurait été une très bonne chose mais pas forcément pour l'avenir parce qu'on n'aurait pas pu vérifier des choses que l'on devait vérifier", a-t-il poursuivi, sans plus de précision.

Souvent critiqué pour son jeu peu ambitieux, l'Australien semble vouloir orienter son équipe vers un peu plus de prise de risque. Mais, dimanche, avec une équipe notamment amputée des joueurs de Leicester et des Saracens, qui avaient joué la finale du championnat d'Angleterre la veille, et face à des Barbarians avec une forte ossature française, la barre était bien trop haute.

"C'est un bon rappel de la quantité de travail qu'il nous reste à accomplir avant l'Australie", a souligné Jones. "Je suis très content de ce que l'on a fait", a-t-il même assuré, "pas satisfait de la façon dont on a joué, mais satisfait des intentions qu'on a mises dans ce qu'on voulait faire".

"La plupart des choses qu'on a essayé de faire aujourd'hui n'ont pas marché, comme on le voit sur le tableau d'affichage, mais cela ne veut pas dire que cela ne marchera pas à l'avenir", a-t-il complété. Les Anglais doivent affronter les Wallabies en Australie à trois reprises, les 2, 9 et 16 juillet.