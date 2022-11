3 changements dans le XV de départ

Malgré les nombreuses blessures qu'a laissées "la bataille de Marseille" comme l'a évoqué le manager du XV de France Raphaël Ibanez, la composition tricolore change assez peu. Seuls trois changements ont été opérés dans le XV de départ. Reda Wardi a pris le numéro 1 de Cyril Baille, victime d'une rechute aux adducteurs. Romain Taofifenua franchit le cap et devient titulaire, avec Thibaud Flament blessé. "Il a envie de montrer que ça peut être un starter", a noté Galthié à propos du Lyonnais. Enfin, Antoine Dupont suspendu, c'est Maxime Lucu qui démarre derrière la mêlée.

Ollivon capitaine pour la 15e fois

C'est une autre conséquence de la suspension d'Antoine Dupont. Alors que le débat a été vif quand le Toulonnais est revenu en sélection pour la tournée estivale au Japon, celui-ci s'était vu retirer le capitanat par Antoine Dupont quand les deux ont été disponibles cet automne. Le demi de mêlée de Toulouse avait en effet assumé cette responsabilité lors de la longue convalescence d'Ollivon entre mars 2021 et juin 2022. Son bilan est positif puisque sous son capitanat, les Bleus ont remporté 11 matchs pour 3 défaites.

1 seul néophyte

Florian Verhaeghe est sur le banc des remplaçants pour ce match contre le Japon. S'il entre en jeu, ce sera sa première sélection. Il bénéficie de la blessure de Paul Willemse, des effets de la commotion de Thibaud Flament et aussi du choix du staff d'aligner deux deuxième ligne sur le banc.

Deux deuxième ligne sur le banc

C'est assez rare pour le souligner. Pas le fait que Fabien Galthié et ses adjoints ont choisi de placer 6 avants sur le banc. Mais celui d'y mettre deux deuxième ligne. "On refait un 6-2 parce que ça nous va très bien, avec une deuxième ligne inédite, a assumé le sélectionneur. Florian Verhaeghe et Bastien Chalureau sont venus plusieurs fois aux rassemblements. Florian a l'avantage de pousser à gauche, et sort d'une excellente saison avec Montpellier."

1e titularisation de Reda Wardi

Quelle ascension fulgurante ! La trajectoire de Reda Wardi a tout pour étonner. Son match extrêmement abouti contre l'Afrique du Sud, où il a dû rentrer avant la pause à la place de Cyril Baille, lui a valu de prendre la place de titulaire du Toulousain. Fabien Galthié s'est d'ailleurs montré admiratif à l'égard du Rochelais qui passe devant Dany Priso. "On a l'impression qu'il n'a pas de limite. À chaque entraînement, on constate sa progression."