C’est le seul néophyte de la liste des 23. Florian Verhaeghe, deuxième ligne de Montpellier, va commencer le match France-Japon sur le banc. Ce n’est pas une surprise dans la mesure où on l’attendait depuis longtemps. Il tourne autour de la sélection depuis les années 2018-2019 à l’époque où il avait su s’imposer avec brio sous le maillot du Stade Toulousain. On se souvient d’un hommage appuyé de Régis Sonnes, l’un de ses entraîneurs de l’époque.

Vendredi, Fabien Galthié a justifié ainsi son choix : « Il est venu avec nous à plusieurs reprises, mais chaque fois, il a été victime de blessures à l’entraînement où juste avant avec son club. Il a l’avantage de pousser à gauche, et de pouvoir glisser en troisième ligne si besoin est.». Florian Verhaeghe a clairement bénéficié du choix des sélectionneurs de proposer un « 6-2 » sur le banc. En tant que remplaçant, il se retrouvera aussi en compagnie de Bastien Chalureau, autre deuxième ligne de Montpellier.

Florian Verhaeghe a été formé à Montauban, avant de rejoindre Toulouse avec qui il a été champion de France en 2019. Il a signé à Montpellier en 2020. Il avait inauguré son séjour dans l’Hérault par une blessure à une épaule qui aurait pu être un frein à sa carrière. Mais il a su s’en remettre au point de gagner un second bouclier de Brennus en 2022 avec sa nouvelle équipe. Il formait d’ailleurs la deuxième ligne du MHR en finale avec Chalureau, en l’absence d’un certain Paul Willemse.

Il est un deuxième ligne moderne, en ce sens qu’il n’a pas le gabarit le plus imposant au premier coup d'œil, du Top 14 (même s’il fait 2m 02). Mais il compense un relatif manque de puissance par une très grosse efficacité dans les airs et une vraie adresse manuelle. Il devrait donc vivre sa toute première cape à Toulouse face au Japon dimanche, là où il a montré il y cinq ou six ans qu’il avait l’étoffe d’un joueur de très haut niveau.