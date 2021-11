Pour l’exploit de battre les All Blacks :

Antoine DUPONT : "Je ne sais pas si on réalise à chaud mais les sensations sont incroyables. Cela n’arrive pas souvent. On en profite ce soir et on fera le point plus tard. Je pense que cette soirée est largement sur le podium de mes souvenirs en sélection. Le stade était plein, il y avait nos proches et nos famille, le scénario et l’adversaire étaient incroyables. Cela restera gravé dans nos mémoires."

Fabien GALTHIE : "Dans la préparation, j’avais vu des joueurs prêts, déterminés, qui croyaient en eux. C’est ce que j’ai ressenti pendant quatre semaines. J’ai vu une équipe se construire en prévision de ce rendez-vous. Et elle était au rendez-vous aujourd’hui. […] Dès l’entame de match, j’ai senti l’équipe en place qui étouffait son adversaire, qui jouait juste. Ces joueurs croient en eux de manière collective. Ils vivent sans se prendre la tête. Cette victoire ne changera pas notre vision. On la prend mais on se ne prendra pas pour d’autres. C’est une étape."

Sur ce que change cette victoire :

Fabien GALTHIE : "C’est un moment important sur notre parcours, pour continuer à vivre aussi intensément et avec autant de plaisir ce rugby international. C’était le vingtième match depuis notre prise de fonction. Il y avait cette tournée d’automne et ce dernier match contre les All Blacks. Le résultat est hyper positif et va nous apporter beaucoup de satisfaction. C’est un moment de croissance sur la confiance en eux. Cela permet de se fixer des objectifs pour grandir encore."

Antoine DUPONT : "C’est un point important dans notre construction et notre aventure. Nous sommes passés au révélateur et avons montré qu’on a le niveau, même si on s’est fait aussi peur. On a su rester froid et maître de notre jeu."

Sur la relance de Romain Ntamack dans l’en-but :

Antoine DUPONT : "Cette action arrive quand on commençait à subir. On avait pris des essais, il y avait un jeu au pied bien tapé mais nous avons été plusieurs à nous replier pour aider Romain qui ne savait pas trop s’il était rentré le ballon dans l’en-but ou pas. Il joue très bien le coup, on remonte terrain et on finit à cinq mètres de l’en-but adverse avec un carton jaune contre eux. Psychologiquement, cela a fait du bien. Ce sursaut de fierté nous a fait beaucoup de bien."

Fabien GALTHIE : "Ce moment est incroyable dans ce match. En début de deuxième mi-temps, nous avons eu un temps faible, puis très faible. C’était très étonnant jusqu’à ce moment où Romain et les joueurs derrière lui décident de dire stop : « On reprend la conduite du match ». La présence de trois joueurs autour de Romain a permis de déclencher la relance, comme si lui et l'équipe avaient dit : « ça suffit, on a donné assez points."

Sur l’ambiance au Stade de France :

Antoine DUPONT : "Dès l’entrée sur la pelouse, et durant les hymnes que je n’avais jamais entendus résonner aussi fort dans ce stade, on a senti le public derrière nous et son envie de nous voir réaliser cet exploit."

Sur le bilan de la tournée :

Fabien GALTHIE : "Il y a trois victoires mais c’est difficile de faire le bilan alors que le chemin doit nous amener plus loin. Sur la construction de la tournée et la manière de manager ce groupe, on a vu beaucoup d’émulation et des repères collectifs forts."

Sur la France candidate au titre mondial :

Fabien GALTHIE : "Ce n’est pas ce résultat qui fait de nous un candidat au titre mondial, c’est notre ambition. Ce résultat n’est qu’une conséquence."

Sur la performance de Melvyn Jaminet :

Fabien GALTHIE : "Melvyn a trouvé sa place dans cette équipe qui a un peu de vécu. Il a rendu une performance de très haut niveau. Il est à l’image de cette équipe, il est décomplexé et à l’aise."