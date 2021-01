Parmi les plans B, un nouveau report, à l'été 2022, constitue une possibilité. Les Sud-Africains privilégieraient ce scénario mais les Fédérations du Nord pourraient s'y opposer car elles ont déjà programmé des tournées pour leur sélection dans l'hémisphère Sud sur ce créneau. L'autre alternative consiste en un rapatriement des matchs sur le territoire britannique. Plusieurs médias, dont la BBC et le Daily Mail, en font état ce mardi. D'ici juillet, le gouvernement devrait avoir procédé à une large vaccination de la population. La triple confrontation entre les Lions et les champions du monde en titre aurait lieu à Cardiff, Wembley et Twickenham. Financièrement, cette situation de repli permettrait de limiter les dégâts. Des réunions vont avoir lieu cette semaine et une décision est attendue rapidement. Le spectre d'une annulation est, lui, de plus en plus menaçant.