Rugbyrama : C’était le troisième match face aux Anglaises cette année pour autant de défaites. Qu’est-ce qui ressort de cette partie ?

Gaëlle Hermet : On se perd le match nous-mêmes. C’est frustrant car nous avions à cœur de prendre notre revanche par rapport à ces défaites. Celle du VI Nation, celle du Super Séries. Il nous reste un deuxième match donc il faut vite basculer pour le préparer au mieux. Forcément nous sommes déçues de ne pas avoir ramené la victoire du stade Michelin. Il ne faut pas baisser la tête, il faut être réaliste et déterminé pour le prochain match à Exeter.

Comment a évolué ce groupe justement depuis la défaite cet été à San Diego (20-18) ?

G. H. : Le groupe est toujours au top, toujours travailleur et déterminé. Mais on en revient encore à ce que l’on dit depuis plusieurs mois : l’important c’est le détail. Et l’accumulation de détails qui fait que nous sommes dix points derrière elles sur ce match. Tout simplement. Il faut être capable de régler ces petits détails, de respecter les consignes et de jouer simplement. Les Anglaises font les choses très bien, simplement et proprement. Oui elles ont plus d’expérience et elles jouent ensemble depuis des années, avec un nombre de sélections incalculables par rapport à nous mais on ne peut pas se mentir et se dire : "elles ont plus de sélections que nous donc forcément on est moins fortes. " Non, on ne peut pas être fébriles sur des matches comme ça. On a manqué de réalisme et de stratégie de jeu. On sait que cela nous coute le match. Maintenant il faut en prendre conscience et régler ça sur le prochain match à Exeter mais aussi sur les prochaines échéances.

" Le staff, les joueuses et moi-même sommes déçus de ne pas avoir pu offrir une victoire au public du Michelin "

Regrettez-vous ces deux entames de mi-temps où vous dominez sans marquer ?

G. H. : Oui exactement. Quand nous sommes dans la zone de marque, il faut savoir concrétiser. Les Anglaises le font très bien et nous il nous manque encore ce pragmatisme dans cette zone-là. Nous n’avons pas été bonnes en touche, nous perdons trop de ballons au contact. Nous n’avons pas respecté les consignes.

Vous avez une semaine pour régler ça...

G. H. : On va regarder tout ça à la vidéo puis on va basculer vite sur ce match, le préparer au mieux et respecter les consignes de la semaine pour faire un très bon match le weekend prochain. Il y a de la frustration mais nous avons encore le match retour à jouer en Angleterre.

Comment avez-vous vécu ce match au stade Michelin ?

G. H. : Nous sommes rentrées complètement déterminées pour vouloir faire quelque-chose face à ces Anglaises. Comme on l’a dit, il nous manque le détail et on leur offre beaucoup trop de ballons. Elles les exploitent très bien. Elles ont encore une marge au-dessus de nous car on ne se donne pas les moyens de l’atteindre plus facilement. Cette semaine nous allons bien nous préparer pour pouvoir répondre présent à l’évènement qui s’annonce à l’extérieur. Le staff, les joueuses et moi-même sommes déçus de ne pas avoir pu offrir une victoire au public. On avait la chance de jouer dans un très beau stade et devant un très bon public et nous remercions encore les supporters. C’est frustrant mais on ne peut pas s’arrêter à ça.