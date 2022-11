"Sam (Whitelock) est vraiment expérimenté et respecté", a déclaré Jason Ryan, entraîneur des avants néo-zélandais, devant des journalistes à Cardiff, au sujet du vétéran de 34 ans, deuxième joueur le plus capé de l'histoire des All Blacks avec 140 sélections, derrière la légende Richie McCaw (148 sél.). "C'est l'homme idéal pour ce poste", a ajouté Ryan. Whitelock mènera les All Blacks samedi à Cardiff contre le pays de Galles, puis contre l'Écosse le 13 novembre et l'Angleterre le 19 novembre.

Sacré champion du monde en 2011 et 2015, Whitelock a déjà été capitaine de la Nouvelle-Zélande à plusieurs reprises, souvent pour suppléer le capitaine désigné, dont la première fois en 2017 contre le pays de Galles, mais aussi lors de deux tournées de test-matches en 2018 et 2021. L'arrière Beauden Barrett et l'ailier Ardie Savea seront les vice-capitaines. Le troisième ligne Sam Cane (30 ans), capitaine habituel, a déclaré forfait pour la tournée européenne après s'être blessé à la pommette lors de la victoire des All Blacks contre le Japon (38-31) samedi à Tokyo.