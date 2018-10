Test match - Steve Hansen : "On ne voulait pas perdre en Asie"

Le sélectionneur des All Blacks n'a pas fait la fine bouche après le succès des siens face à l'Australieà Yokohama (37-20). "Nous avons fait du bon travail, qui plus est face à un adversaire qui a fait selon moi, une bonne performance en jouant un peu différemment de ce qu'il fait habituellement. Mais l'Australie ne pratique pas non plus le même jeu que nos opposants des prochaines semaines (Angleterre, Irlande, Italie, ndlr). C’était important, avant d’entamer notre tournée de faire une bonne performance de ce genre (...) On a quand même marqué quatre essais assez différents. On ne voulait pas perdre en Asie à un an du Mondial. Cela nous a aussi permis de prendre de s informations sur le terrain."

Le coach des All Blacks s'est aussi exprimé sur quelques joueurs dont Damian McKenzie, utilisé à l'arrière mais qui joue de plus en plus souvent numéro 10 avec sa franchise. "McKenzie ? C'est un joueurd e qualité, Ian Foster et moi-même sont très satisfait des options qu'il nous apporte. Il met un peu de pression sur Beauden Barrett. Nous avoins deux bons lanceurs d'attaque en même temps sur le terrain, et c'est une très bonne chose."

Il s'est aussi exprimé sur Sonny Bill Williams : "Ses offloads sont légendaires. Quand on fête sa cinquantième sélection chez les All Blacks, c'est qu'on est raisonnablement bon, non ? Mais comme il revenait de blessure, il a forcé quelques trucs. Mais rien de grave."