80' : C'EST FINI ! Les Springboks obtiennent un précieux succès face aux Lions (27-9) ! Les deux sélections se retrouveront donc samedi prochain pour un troisième test décisif en vue de la victoire finale !

80' : Pollard pour parachever la domination sud-africaine ! L'ouvreur marque trois nouveaux points sur pénalité et punit définitivement les Lions britanniques et irlandais, décidément bien indisciplinés. 27-9

78' : Les Sud-Africains sont de retour dans les 22 mètres adverses. Les Lions restent en souffrance, mais récupèrent tant bien que mal le ballon.

76' : Pollard enquille et donne quinze points d'avance aux siens. 24-9

75' : Oh, l'énorme poussée des Boks, qui mettent au supplice le pack adverse ! Pénalité sifflée par Monsieur O'Keeffe.

74' : Les Sud-Africains se dirigent vers leur premier succès dans cette série. Il faudrait désormais un exploit des hommes de Warren Gatland pour les en empêcher.

73' : Possession importante pour les Lions dans le camp des Boks, mais Marx est là pour gratter le ballon ! Notons au passage que Marco van Staden remplace Siya Kolisi.

72' : Lawes a cédé sa place à Beirne.

71' : Pollard creuse l'écart sur pénalité ! 21-9

69' : Et revoilà les locaux dans le camp des Lions ! Watson, peu en vue aujourd'hui, échappe le ballon du bout des doigts sur un coup de pied de Jantjies.

67' : Nouvelle pénalité contre les Lions qui, peu à peu, se laissent étouffer par les Sud-Africains, bien plus discplinés lors de cette deuxième période.

66' : Rory Sutherland rentre sur le côté du maul devant les yeux de l'arbitre. Il est sanctionné.

65' : Superbe coup de pied de Farrell qui renvoie les Boks sur leurs 22 mètres.

64' : Les Lions ont de moins en moins de munitions durant ce deuxième acte.

63' : Harris cède sa place à Elliot Daly. de Klerk, touché, est remplacé par Herschel Jantjies à la mêlée.

62' : Pollard transforme sans problème. Le break est fait. 18-9

61' : ET LE NOUVEL ESSAI POUR LES BOKS ! Lukhanyo Am se jette dans l'en-but pour aplatir la gonfle, suite à un coup de pied bien distillé par son demi de mêlée. L'arbitre valide l'action avec l'aide de la vidéo. Et ça fait 16-9 !

59' : Faletau remplace Conan pour les Lions, tandis que Kitshoff cède sa place à Nyakane pour les locaux.

56' : Et la rentrée d'Owen Farrell également, qui remplace Biggar.

56' : Sutherland, Owens et Sincklair entrent en jeu pour les Lions. Changement complet de première ligne donc. Le talonneur Malcolm Marx et le pilier droit Vincent Koch pénètrent sur la pelouse pour l'Afrique du Sud.

56' : Et le deuxième changement côté springboks, avec la rentrée de de Jager, à la place de Wiese. On va probablement se réorganiser devant, de Jager étant un deuxième ligne.

55' : Nouveau bras cassé qui sanctionne les Boks. Belle chandelle de Biggar, récupéree par les locaux.

54' : Le deuxième acte part pour l'instant sur les mêmes bases que le premier. Beaucoup d'intensité, mais pas de grandes envolées. Les Sud-Africains ont néanmoins profité d'une belle offensive ayant amené Mapimpi à l'essai.

53' : Les Lions rendent la balle au pied, puis les Boks font de même.

52' : C'est raté, le poteau ! Mapimpi dégage au loin. On en reste à 11-9.

51' : Bras cassé pour les hommes en rouge. L'action ne donne rien et on se met à la faute côté sud-africain. Plutôt en coin, Biggar a l'opportunité de faire évoluer le score.

49' : Deuxième mêlée à refaire... Le chrono tourne.

47' : Les Springboks concèdent un en-avant dans leurs 22 mètres. Une possession très intéressante est à venir pour les Lions...

45' : Pollard manque la transformation. Toujours 11 à 9.

45' : MAPIMPI POUR L'ESSAI SUD-AFRICAIN ! L'ailier est à la réception d'un petit jeu au pied de Pollard et casse deux plaquages pour conclure sa course en terre promise. L'Afrique du Sud passe devant ! 11-9

45' : Les Boks sont installés dans les 22 mètres adverses. L'essai est proche !

44' : Un ballon porté s'organise autour d'Etzebeth. Le jeu peut rebondir.

43' : Furlong finit la tête dans le sol et concède logiquement une pénaltouche.

41' : Mostert capte la gonfle sur le coup d'envoi de Biggar. Mêlée à venir pour les Sud-Africains après un en-avant de Stuart Hogg sur une réception aérienne.

Mi-temps : Les joueurs sont de retour sur la pelouse.

Mi-temps : On assiste pour l'instant à une rencontre très hachée. Les deux équipes ont du mal à réellement mettre leur jeu en place, alors que beaucoup de tension se fait ressentir.

40'+1 : De Klerk expédie le ballon en touche et renvoie tout le monde aux vestiaires. C'est la MI-TEMPS ! Les Lions britanniques et irlandais mènent 9 à 6.

40' : Petit coup de pied dans la boîte de Conor Murray. En-avant britannique et mêlée pour l'Afrique du Sud.

36' : Le demi de mêlée échappe finalement au carton, tandis que Dan Biggar redonne l'avantage aux siens sur pénalité. 6-9

36' : Rien de clair pour Monsieur O'Keeffe, en revanche, l'arbitre veut vérifier un plaquage litigieux de Faf de Klerk.

36' : Oh la séquence des Lions britanniques et irlandais, avec Henshaw qui finit dans l'en-but ! Arbitrage vidéo, afin de décider d'un possible essai de l'Irlandais...

34' : Le choix n'est pas payant : Mostert et Etzebeth chipent la gonfle mais concèdent une mêlée sur les 5 mètres.

33' : Touche jouée rapidement par les Lions, qui ne peuvent pas mettre leur jeu en place : Mapimpi est sanctionné. Les 3 points étaient dans les cordes de Biggar, qui tape en touche.

32' : Handré Pollard a une nouvelle occasion d'égaliser, des 40 mètres en coin. L'ouvreur ne tremble pas ! 6-6

29' : Les Lions récupèrent la balle et écartent sur l'aile droite. Cependant, une petite imprécision dans un regroupement offre à Faf de Klerk une introduction en mêlée .

28' : Hogg tente le petit par-dessus en bord de touche mais la balle file hors des limites du terrain.

26' : L'Afrique du Sud contient bien le maul des Lions, qui s'en remettent au pied de Murray. Arrêt de volée signé Handre Pollard. Ce dernier dégage et donne de l'air à son équipe.

25' Et l'ailier du Stade toulousain écope à son tour d'un carton jaune ! Les deux équipes sont à 14.

25' : Murray est à la réception d'un coup de pied adverse mais Kolbe le fait chuter en le déséquilibrant. Petite échauffourée ensuite, et appel à la vidéo donc.

24' : Ballon perdu par les Boks et récupéré par Cowan-Dickie dans ses 22 mètres. Les Lions se dégagent.

23' : Oh, le vilain geste de Duhan van der Merwe... L'ailier des Lions est coupable d'un croche-patte sur son vis-à-vis, Cheslin Kolbe. Avec l'aide la vidéo, l'arbitre néo-zélandais lui adresse un carton jaune.

23' : Décidément, les locaux ont du mal à se montrer dangereux lorsqu'ils jouent sur les ailes... Heureusement, ils obtiennent une pénalité.

22' : Vunipola se met à la faute en mêlée. Les Boks reviennent dans le camp des Lions.

22' : Coup dur pour les Springboks, avec la sortie de du Toit, remplacé par Kwagga Smith !

21' : En-avant des Britanniques et Irlandais près des 22 mètres sud-africains. Mêlée à venir pour les coéquipiers de Faf de Klerk

19' : Cette fois, c'est une position de hors-jeu qui est sifflée contre les visiteurs. Pollard a l'occasion d'égaliser avec trois nouveaux points... Mais ça passe à gauche des perches ! Toujours 6 à 3 pour les Lions.

17' : Dan Biggar passe un deuxième coup de pied et permet à son équipe de mener au score ! 3-6

17' : Vilain choc tête contre tête entre Cheslin Kolbe et Tom Curry !

16' : Les partenaires de Conor Murray mettent petit à petit la main sur le ballon...

15' : Et encore une pénalité ! Déjà quatre fautes sud-africaines sanctionnées !

14' : Touche à venir pour les Lions.

13' : Ces derniers se heurtent à la solide défense rouge et concèdent même une pénalité !

11' : Les Boks récupèrent la gonfle sur le renvoi !

10' : Les hommes de Jacques Nienaber se mettent encore à la faute. Dan Biggar égalise sur pénalité. 3-3

8' : Oh la grosse quille tapée par l'ouvreur des Lions ! Willie Le Roux est sous pression à la réception et concède un en-avant à quelques mètres de sa ligne.

6' : Biggar s'impose dans les airs. Et pénalité en faveur des Lions, qui vont avoir une bonne touche dans le camp sud-africain.

5' : Face aux poteaux, Pollard ouvre le score. 3-0

4' : Pieter-Steph du Toit semble touché. Il grimace, mais se relève.

4' : Phase de possession pour les champions du monde dans les 22 mètres. Les Lions résistent, mais pénalité !

3' : Les esprits s'échauffent déjà, notamment entre Etzebeth et AW Jones... L'arbitre rappelle tout le monde à l'ordre.

2' : Le lancer sud-africain, à environ dix mètres de l'en-but adverse, trouve Etzebeth. Ballon porté et mêlée sifflée en faveur des locaux par Monsieur O'Keeffe.

2' : Première pénalité en faveur des Boks, à hauteur de la ligne médiane. Pollard va en touche

1' : C'EST PARTI !

Avant match : Le coup d'envoi va être donné par le joueur du MHR, Handré Pollard.

Avant-match : L'hymne sud-africain retentit au Cap !

Avant-match : C'est au tour des partenaires de Siya Kolisi d'entrer dans l'arène.

Avant-match : Les Lions pénètrent sur la pelouse. La tension monte !

Avant-match : L'Anglais Maro Itoje s'était montré à son avantage la semaine passée. Va-t-il récidiver ?

Avant-match : Cette fois, les Boks devront être consistants de bout en bout.

Avant-match : Voici la composition des Lions britanniques et irlandais.

Avant-match : Voici la composition des Sud-Africains.

Avant-match : Le coup d'envoi de ce deuxième match de la série de tests sera donné à 18 heures, au Cape Town Stadium. La rencontre sera arbitrée par le Néo-Zélandais Ben O'Keeffe.