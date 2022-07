Il pourrait être la surprise du second test match des Bleus au Japon samedi (7h50 heure française). Ce mardi à Tokyo, lors de l'entraînement à haute intensité du XV de France, un changement dans les lignes arrières tricolores a retenu l'attention. L'arrière du Racing 92 Max Spring endossait le numéro 15 à la place de l'habituel titulaire Melvyn Jaminet, indéboulonnable depuis ses débuts. A 21 ans, Spring pourrait connaître sa première sélection et ainsi parachever une saison réussie où il a été l'auteur de trois essais en douze matches avec son club francilien.

Le trois-quarts né d'un père néo-zélandais et d'une mère basque a su tenir la baraque dans le club des Hauts-de-Seine. Électrique sur ses relances et doté d'une vision du jeu précise, il a pallié avec succès l'absence de Kurtley Beale quand celui-ci était blessé. Son gabarit de poche (1,73m ; 75 kg) et sa vitesse en font une menace insaisissable et l'étendard d'une nouvelle génération ambitieuse au Racing dont font aussi partie Nolann Le Garrec ou Antoine Gibert. « Le jour où il nous a annoncé partir au Racing, on s’est tous demandé si c’était vraiment une bonne idée. On se disait que ce serait trop dur, qu’il était peut-être trop ambitieux… Mais il nous a rapidement donné tort », raconte son ancien coéquipier à Nafarroa Battit Mousques, dans un article paru dans nos colonnes.

Tanga : "Max est un super joueur avec des qualités exceptionnelles"

L'ex-joueur de l'Aviron Bayonnais a déjà eu un avant-goût des joutes internationales. Le 19 juin, il brillait sous la tunique des Barbarians britanniques - majoritairement Français ce jour-là - et concluait un essai sublime de 90 mètres contre l'Angleterre. Moins de deux ans après ses débuts chez les professionnels, Spring a désormais l'opportunité d'être la révélation estivale en équipe de France. Un joli coup du destin pour le Racingman engagé au club jusqu'en 2025. A peu de choses près, il aurait pu ne pas prendre l'avion vers le pays du Soleil Levant. Lui et le Toulonnais Aymeric Luc avaient été testés positifs au Covid-19 à la fin du mois de juin, puis placés à l'isolement, avant un test de dépistage salutaire qui leur avait permis de rejoindre le groupe France.

Max Spring inscrit un essai mémorable avec les Barbarians, le 19 juin 2022.Icon Sport

Si sa titularisation se confirme, Max Spring devrait alors retrouver quelques compères ciels et blancs sur la feuille de match, à savoir Virimi Vakatawa, Ibrahim Diallo, et le futur rochelais Yoan Tanga. Ce dernier qui a connu sa première cape la semaine passée était présent en conférence de presse ce mardi. Il s'est exprimé au sujet de son ex-coéquipier : "En dehors du terrain, c’est un bon petit, un bon gars, il est gentil, rien à dire. Et sur le terrain c’est un super joueur avec des qualités exceptionnelles. Il est fort sur les bases de son poste : les ballons hauts, le jeu au pied, il aime relancer. Il sent le rugby".

L'histoire peut être belle pour Max Spring et rappeler, poste pour poste, celle d'un certain Melvyn Jaminet révélé un an plus tôt dans l'hémisphère sud.

par Rayane BEYLY