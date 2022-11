Quel ne fut pas le retentissement cet été quand l'emblématique troisième ligne des Wallabies annonça son départ du groupe australien quelques jours avant le début du Rugby Championship ! Soucieux de préserver sa santé mentale, Michael Hooper prit la décision de se retirer du groupe avec ces mots : " Toute ma carrière, j'ai cherché à faire passer l'équipe en premier, mais je ne me sens pas capable de remplir mes responsabilités pour le moment dans mon état d'esprit actuel. " Mais voilà, l'infatigable troisième ligne, véritable poison dans les regroupements, a manqué.

Quelques mois plus tard, voilà donc Michael Hooper de retour. Le troisième ligne a d'ailleurs retrouvé le maillot or et vert le week-end dernier en Ecosse (victoire 16-15 des Australiens). " Michael Hooper a été exceptionnel sur et en dehors du terrain depuis qu’il a réintégré le groupe. Il est impatient de revêtir à nouveau le maillot d’or ", disait d'ailleurs Dave Rennie avant cette tournée de novembre. Déchargé du rôle de capitaine, désormais sur les épaules du pilier James Slipper, Michael Hooper peut se concentrer pleinement sur son rôle de plaqueur-gratteur dans lequel le flanker des Waratahs n'a que peu d'équivalent sur le circuit mondial...

Ollivon de retour dans l'équipe "premium"

Samedi, Hooper croisera le fer avec un homme qui fait aussi son retour. Enfin presque puisque Charles Ollivon a porté le maillot tricolore au Japon cet été après une longue blessure au genou. Mais face à l'Australie ce samedi, ce sera la première fois depuis le Tournoi des 6 Nations 2021 que le Toulonnais réintégrera la fameuse équipe " premium " de Fabien Galthié. Dans un rôle qui a légèrement évolué puisque le troisième ligne du RCT n'est plus capitaine chez les Bleus. Une mission dévolue aujourd'hui au demi de mêlée toulousain, Antoine Dupont.

" Charles a été un capitaine qui n'a jamais pensé à lui, ni parlé de lui, justifie William Servat, entraîneur de la mêlée française. Il a toujours revendiqué les choses pour le groupe. Il a toujours avancé avec le projet de l'équipe en tête, et aujourd'hui, il est simplement dans la même ligne de conduite. Il a la même importance au sein de notre groupe. Il n'y a aucun souci avec lui, bien au contraire. Il est revenu avec nous avec beaucoup de passion et d'engagement dans tout ce qu'il fait. " Toujours précieux en touche, où il sera chargé des annonces offensives, Charles Ollivon cherchera également à faire avancer l'équipe de France en attaque et ainsi mettre sous pression les Wallabies sur chaque impact. Une tâche d'autant plus importante face aux Australiens pour éviter les contests du spécialiste qu'est Michael Hooper..