Test Match - La revanche anglaise, l'Irlande et les All Blacks.. Nos pronos pour les 1ers tests

Japon – Nouvelle-Zélande

C'est avec un XV remanié que les Blacks affronteront les Japonais chez eux à Tokyo. Dane Coles, de retour, sera titulaire et devrait emmener les siens vers une victoire assez large. Le Japon ne semble pas assez fort pour lutter avec la Nouvelle-Zélande, bien que celle-ci affiche une équipe bis.

Quel est votre pronostic ? Sondage 571 vote(s) Japon Nouvelle-Zélande Match nul

Notre pronostic : Victoire de la Nouvelle-Zélande.

Pays de Galles – Écosse

Le XV du Chardon connaît une montée en puissance et a terminé 3e du dernier Tournoi, devant la France. Dans cette rencontre inédite du mois de novembre, les Gallois apparaissent pourtant comme favoris si l'on se penche sur la composition d'équipe. De plus, le match se jouant à Cardiff, on voit mal l'Écosse allez chercher un résultat.

Quel est votre pronostic ? Sondage 595 vote(s) Pays de Galles Écosse Match nul

Notre pronostic : Victoire du Pays de Galles.

Angleterre – Afrique du Sud

Les futurs adversaires des Bleus se déplacent à Twickenham pour la 4e rencontre de l'année entre les deux nations. Bien que séparée de Manu Tuilagi, l'Angleterre se présente avec une équipe très compétitive qui compte Ben Youngs et Owen Farrell à la charnière. Pour ce match en dehors de la fenêtre internationale, Rassie Erasmus n'a pas pu invoquer l'article 9 du règlement de World Rugby et retirer les joueurs de leurs clubs à l'étranger. Il se passera donc de nombreux cadres de son effectif. Le XV de la Rose devrait donc prendre sa revanche sur la tournée estivale perdue.

Quel est votre pronostic ? Sondage 600 vote(s) Angleterre Afrique du Sud Match nul

Notre pronostic : Victoire de l'Angleterre.

Irlande – Italie

L'Irlande de Joe Schmidt est dans une très grande année 2018 avec le Grand Chelem et la tournée de juin remportés. Même sans son maître à jouer Johnny Sexton, elle devrait venir à bout aisément d'Italiens loin du niveau de la deuxième nation mondiale.

Quel est votre pronostic ? Sondage 505 vote(s) Irlande Italie Match nul

Notre pronostic : Victoire de l'Irlande.