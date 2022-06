À l'approche du premier des trois tests matchs entre All Blacks et Irlandais, la composition kiwi a été révélée. On y retrouve trois frères Barrett, et Sam Cane est capitaine. Ils joueront contre le XV du trèfle à l'Eden Park d'Auckland, où ils sont invaincus depuis 1994, soit 46 matchs, mais contre lequel ils restent sur trois défaites sur les cinq dernières confrontations.

Le XV de départ : 15. J. Barrett , 14. S. Reece , 13.R. Ioane , 12. Q. Tuapea , 11. L. Fainga'anuku ; 10. Beauden Barrett , 9. A. Smith ; 8. A. Savea , 7. S. Cane , 6. S. Barrett , 5. S. Whitelock , 4. B. Retallick , 3. Ofa Tu'ungafasi , 2. C. Taylor , 1. G. Bower

Remplaçants : 16. S. Taukei'aho , 17. K. Tu'inukuafe , 18. A. Ta'avao 19. P. Gus Sowakula , 20. D. Papalii ; 21. F. Christie , 22. R. Mo'unga , 23. B. Ennor