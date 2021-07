Le CV

Tom Banks : Natif de Brisbane, Banks grandit dans la ville où se jouera le premier test entre les Bleus et l'Australie. Il fréquente également le Brisbane Boys' College et débute sa carrière sous les couleurs de l'Université de Queensland. Sa vitesse, sa percussion et ses appuis vifs impressionnent déjà. Néanmoins, en 2014 l'arrière déclare forfait pour le championnat du monde des moins de 20 ans à cause d'une blessure à l'épaule survenue quelques jours plus tôt.

L'année suivante, il effectue ses débuts en Super Rugby pour le Queensland (contre les Brumbies). Il ne disputera qu'un seul et unique match de plus avec les Reds jusqu'à la fin de la saison 2016. A ce moment-là, ses prestations s'améliorent enfin. Banks se distingue notamment lors du National Rugby Championship en inscrivant six essais en sept titularisations. Le numéro 15 figure même dans l'équipe type de la saison avant de poser ses valises chez les Brumbies, où il s'imposera avec brio au fil du temps.

La deuxième année sera la récompense de son travail acharné. L'arrière fougueux réalise une saison quasiment pleine au sein de la franchise de Canberra (14 titularisations) avec un total de 45 points et 9 essais. En parallèle, il fait ses preuves chez les Canberra Vikings, avec qui il est finaliste du championnat NRC en 2017. De solides performances (dont un récital face aux Lions) qui le propulse logiquement chez les Wallabies. Tom Banks effectue sa première apparition en Rugby Championship contre la Nouvelle-Zélande. Néanmoins, victime de la concurrence importante au centre et à l'arrière, il ne sera pas sélectionné avec le XV d'Australie pour disputer la Coupe du monde 2019 au Japon.

Melvyn Jaminet : Le varois de naissance a un parcours pour le moins atypique. Formé à l'ouverture au RCT, Melvyn Jaminet décide néanmoins de stopper son élan à l'adolescence. Écœuré par le rugby dit "élitiste", il revient aux fondamentaux dans un club plus familial, au Vallée du Gapeau, dans le Var. Peu de temps après, il rejoint Grégory Le Corvec, son futur mentor, à Hyères-Carqueiranne (Fédérale 1). Alors âgé de 18 ans seulement, il fait preuve d'audace et son talent interpelle, au point d'intégrer le centre de formation de Perpignan.

Depuis sa signature en professionnel, en novembre 2020, Jaminet grapille des points et s'impose en tant que titulaire indiscutable. Lors du dernier exercice, il termine troisième meilleur marqueur (9 essais) et troisième meilleur réalisateur (54 transformations, 47 pénalités) du championnat de Pro D2. Le diamant brut des catalans est élu "révélation de l'année" et va connaître ses premières minutes en Bleus, ce mercredi.

Les points forts de Tom Banks :

Tom Banks est un arrière rapide, instinctif, habile ballon en main et doté d'un très bon sens du jeu. Par dessus tout, c'est son physique (1m86, 93kg) qui impressionne. L'australien se sert de sa puissance dans la ligne de fond et de sa force dévastatrice pour percer les lignes adverses. Dans sa carrière, l'arrière de 26 ans a déjà inscrit cinquante essais. Un véritable danger offensivement comme défensivement. Sa carrure lui permet également d'assumer son rôle de dernier défenseur d'une assez bonne manière.

Les points forts de Melvyn Jaminet :

L'arrière de l'USAP, bien moins impressionnant physiquement (1m80, 77kg) est néanmoins un joueur ultra-polyvalent. Formé à l'ouverture, son jeu de pied de Jaminet est excellent, que ce soit dans ses relances ou ses pénalités de plus de 60 mètres. Lorsque le varois est lancé, il est très difficile de l'arrêter. Et pour cause, sa vitesse foudroyante, ses crochets malicieux et sa capacité à se faufiler entre des espaces plus ou moins grands. Le français a du feu dans les jambes et, lui aussi, un sens du jeu fou. Malgré son jeune âge, il galvanise ses coéquipiers par sa confiance et son insouciance. Capable d’évoluer à l'ouverture, à l'aile comme à l’arrière, Jaminet peut se montrer très dangereux sur phases offensives à plusieurs endroits du terrain. Et généralement là où on ne l'attend pas...

Le point de vue de la rédaction :

Les deux joueurs ont des qualités très similaires : ce sont tous deux des arrières énergiques, rapides, aux crochets électriques qui affectionnent prendre des risques et casser des lignes. En revanche, avantage logique pour l'australien.

Tout d'abord au niveau de l'expérience. Jaminet arrive en sélection avec une seule saison quasi complète à haut niveau (et en deuxième division) dans ses bagages. De son côté, Tom Banks vient de terminer sa cinquième saison pleine en Super Rugby. En sélection également on observe un net avantage pour le natif de Brisbane. Ce dernier comptabilise déjà onze sélections (dont quatre titularisations) et aurait pu évoluer avec les Wallabies à la Coupe du monde au Japon. En face, le natif de Hyères, quant à lui, va effectuer son baptême du feu. Ensuite, au niveau physique et défensif, Tom Banks semble plus armé. Avec les années, le joueur s'est amélioré et a pris le temps de progresser sur ces aspects non négligeables du poste d'arrière tandis que Melvyn Jaminet, encore jeune, est en pleine évolution.

Bien que ce duel entre Tom Banks et Melvyn Jaminet tourne légèrement à l'avantage de l'australien, il sera intéressant d'observer les performances respectives de ces deux arrières de qualité. La rencontre de mercredi à Brisbane risque de nous offrir des exploits individuels de haute intensité avec, pourquoi pas, un Jaminet des grands soirs qui nous fera mentir sur le résultat.

