La décision est venue de la RFU, qui a constaté que plusieurs joueurs des Barbarians n'avait pas respecté le protocole sanitaire très strict qui avait été mis en place pour protéger le squad anglais. Certains Baa-Baas auraient quitté ce mercredi l'hôtel dans lequel ils étaient censés rester isolés, et le tout sans prévenir les organisateurs de leur déplacement. Le président de la RFU, Bill Sweeney, a fait part de sa "déception et de sa frustration", tout en rappelant que la santé des joueurs et des staffs restait la priorité. "Dans ces conditions, nous n'avions d'autre choix que d'annuler la rencontre", a conclu le président.