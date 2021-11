Pour faire face à l'impact physique des All Blacks, Fabien Galthié a donc fait le choix d'abandonner l'association "Jalitamack", utilisée lors des deux premières rencontres de la tournée. Ainsi, Romain Ntamack est titulaire à l'ouverture et Jonathan Danty sera associé à Gaël Fickou au centre dans un duo d'anciens parisiens. Conséquence de cette réorganisation des lignes arrières, Matthieu Jalibert prend place sur le banc des remplaçants. Gabin Villière retrouve sa place à l'aile après l'avoir laissé à Matthis Lebel contre la Géorgie.

Devant, Cameron Woki conserve sa place dans la "cage", en tant que deuxième ligne. Il sera épaulé par le Montpelliérain Paul Willemse. En troisième ligne, les puissants Gregory Alldritt, Anthony Jelonch et François Cros seront alignés. Enfin, l'habituel finisseur Mauvaka débutera le match cette fois-ci, avec la blessure de Julien Marchand. Cyril Baille et Uini Atonio commenceront aussi. Le Rochelais est préféré à Demba Bamba et Mohamed Haouas.

Le XV de départ du XV de France : 15. Jaminet ; 14. Penaud, 13. Fickou, 12. Danty, 11. Villière ; 10. Ntamack, 9. Dupont (cap.) ; 7. Jelonch, 8. Alldritt, 6. Cros ; 5. Willemse, 4. Woki ; 3. Atonio, 2. Mauvaka, 1. Baille

Remplaçants : 16. Barlot, 17. Gros, 18. Bamba, 19. R. Taofifenua, 20. Flament, 21. Cretin, 22. Lucu, 23. Jalibert.