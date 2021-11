Le contexte

Fabien Galthié : "Il fallait gagner ce premier rendez-vous. N'oubliez pas que nous n'avions pas joué ensemble depuis huit mois. Heureusement que nous avons passé deux semaines ensemble, ça nous a permis de poser le cadre de cette victoire."

Le niveau de l'adversaire

Fabien Galthié : "Est-ce que j'ai été inquiet de la férocité du pack des Pumas ? À ce niveau, il n'y pas un match qu'on pense être facile. Oui, nous avons été parfois malmenés par cette férocité mais pas que du pack, de toute l'équipe. Ceci nous a poussés à des imprécisions notamment sur nos dernières passes. Si nous avons commis des en-avants, c'est à cause de leur intensité. Ils ont réussi à nous marquer deux essais, à zéro passe, certes, mais ça leur a donné le droit d'y croire. Mais je pense que notre match fut solide, compte tenu, je le répète, du fait que nous sortions de huit mois sans avoir évolué ensemble."

La sortie précoce de Romain Ntamack

Fabien Galthié : "Nous avions la possibilité de changer notre façon de jouer en fonction du scénario. Nous savions que nous pouvions faire entrer Jonathan Danty en premier centre, si nous avions besoin d'impact supplémentaire, de plus de présence physique. Ce changement ne fut pas tant à cause de Romain Ntamack en particulier que d'une volonté de changer notre organisation."

Le manque de puissance au milieu de terrain

Fabien Galthié : "Je trouve que nous avons bien joué devant la défense. Mais quand il a fallu attaquer franchement cette ligne adverse, pour trouver des espaces, nous avons été moins bons dans le jeu de collision. Vous me demandez si ce supposé manque de puissance au milieu de terrain est inquiétant, mais je vous réponds : est-ce un déficit de puissance vraiment, ou un déficit de courses, d'intensité entre porteurs et soutiens. Je vous fait remarquer que défensivement nous avons été satisfaisants car les Argentins ne sont jamais entrés ballon en main dans nos 22 mètres. Ils y sont venus sur des duels aériens, sur des pénalités, mais pas sur des séquences construites. Notre défense n'a pas subi."

L'ambiance

Antoine Dupont : "Ce fut un réel plaisir et bonheur de pouvoir chanter La Marseillaise avec des chœurs présents. Nous avons senti le public content d'être là et c'est aussi pour ça qu'on fait ce sport. Pour partager des émotions."

XV de France - 50 000 personnes étaient présentes au Stade de FranceIcon Sport

La bourde de Matthieu Jalibert sur le premier essai argentin

Antoine Dupont : "On ne s'est pas affolé. La réaction de l'équipe a été bonne. Ceci n'était qu'un fait de jeu. Nous sentions que nous avions des bases solides, même si nous étions indisciplinés. Mais notre rideau défensif était imperméable. Il n'y avait pas de soucis à avoir. Tout le monde a été bienveillant avec Matthieu. On sait que le haut niveau peut amener à ce genre d'erreurs. Et surtout, ceci ne nous a pas affectés pour la suite."

Le rôle de capitaine

Antoine Dupont : "Je connais cette fonction depuis quelque temps déjà à Toulouse. Mais quand Charles Ollivon était capitaine, nous étions déjà un groupe de joueurs à discuter sur tous les aspects du jeu et même des à-côtés. En fait, ça s'est fait tout naturellement."

L'essai de Flament pour sa première sélection

Fabien Galthié : "Il fut le fruit d'une superbe course, il s'est bien engagé dans l'intervalle et sa capacité d'accélération lui a permis d'aller au bout."

XV de France - Thibaud Flament (France), face à l'Argentine.Icon Sport

Le match de Melvin Jaminet

Fabien Galthié : "Sa performance fut à la hauteur de celle de l'équipe de France. Je ne peux pas dire qu'il y ait eu des joueurs au dessus ou au dessous. Les joueurs ont été collectivement au même niveau de performance, dont Melvin."

L'essai refusé après une interminable consultation vidéo

Antoine Dupont : "Nous étions aussi frustrés que vous, évidemment. Mais il faut savoir l'accepter et faire en sorte que ça n'ait pas d'incidence pour la suite. C'est dans ce cas où il faut rester froid dans nos têtes, même si ça nous agace."