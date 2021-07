Pour la Fédération, l'arrière de Perpignan a partagé son ressenti après le match :

"Les sentiments sont forcément partagés. A chaud, c’est difficile à accepter parce que la fin est cruelle. Malgré tout, cette première fois avec le maillot était incroyable mais la fin fait mal à la tête quand même. Il nous a manqué une minute pour vivre une soirée parfaite. On sait qu’il nous reste encore deux matchs. On a vu qu’on pouvait trouver des failles. On aura des ballons à jouer donc c’est à nous de bien travailler dès demain pour revenir dans 6 jours."