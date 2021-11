Entre sourire et fatigue, voilà un peu l’humeur au coup de sifflet final après cette partie intense qui voit le XV de France s’imposer pour la quatrième fois de suite face à l’Argentine, et surtout bien démarrer sa Tournée d’Automne. Car si les Pumas restaient sur six revers de rang dans le Rugby Championship, ils ont offert une très belle adversité, dans leurs standards à savoir en mettant beaucoup d’agressivité et avec un poil de provocation pour tenter d’installer du doute et de la nervosité dans les têtes tricolores. Force est de constater que cela a fonctionné un temps, avant que la détermination tricolore ne prenne le dessus.

Autumn Nations Series - Gaël Fickou (France) contre l'ArgentineIcon Sport

De première mêlées dominées par les Argentins, leur capacité à venir chahuter dans les rucks pour récupérer des ballons, à contrer un dégagement de Matthieu jalibert par Pablo Matera ce qui a permis l’essai de Tomás Cubelli (22e), puis cette altercation entre Guillaume Marchand et Marcos Kremer débouchant sur un carton jaune de chaque côté (28e), ont été des catalyseurs. Car les Français sont montés peu à peu en pression pour la transformer en efficacité au fil des minutes et faire des différences, alors que Melvyn Jaminet a assuré au pied (7 sur 8 au final). Bousculée, la France a su garder un avantage à la mi-temps (9 à 7).

Une capacité des Français à résister en fin de match

Dans ce combat, les Bleus sont allés chercher la victoire à 23, car les fameux « finisseurs » ont apporté une véritable plus-value. Les Pumas, courageux dans l’effort, ont perdu de leur superbe à partir de l’heure de jeu. À l’inverse, c’est clairement au retour des vestiaires que cette équipe de France a gagné davantage de duels, comme celui de Thibaud Flament face à Montoya et Boffelli, après une offrande de Jalibert, pour s’en aller marquer un essai pour sa première cape (50e). Une réalisation permettant de reprendre les devants et de répondre au pied de Boffelli… Privés d’une autre réalisation de Dupont (53e), après un magnifique mouvement entaché d’un en-avant, les Bleus n’ont pas baissé les bras et ont poursuivi leurs efforts pour voir Peato Mauvaka franchir, suite à une autre différence et une passe de son ouvreur venu fixer la défense dans un intervalle (71e). La déterminant finissant par payer.

Autumn Nations Series - La joie de Peato Mauvaka et Antoine Dupont (France) après un essai contre l'ArgentineIcon Sport

Le travail sur la gestion des fins de match a aussi porté ses fruits, car si l’Argentine a plusieurs fois été proche de réduire l’écart, notamment sur une charge de Juan Martin Gonzalez finalement non aplatie (74e), elle n’est parvenue à franchir qu’une fois la ligne dans le final grâce à Mateo Carreras, après que Boffelli se soit montré plus prompt dans les airs devant Jaminet (78e, 26-20). Revenus à 6 points, les Pumas ont alors vu un XV de France serein dans un moment clé, calme et concentré pour obtenir une ultime pénalité et sécuriser un succès (29-20) qui va demander confirmation, ainsi qu’une progression face à la Géorgie.