Le match :

Autant le dire : avec tout le respect que l’on doit au staff des Bleus ainsi qu’au groupe sélectionné pour représenter l’ensemble du rugby français, il n’était pas déraisonnable de craindre le pire lors de ce premier test… Parce que les cadres du XV de France et les finalistes du Top 14 n’étaient pas disponibles pour les raisons que l’on sait, mais aussi parce que les conditions de préparation n’avaient évidemment pas été optimales (lire ci-dessous), que cette jeune équipe des Wallabies avait beaucoup à prouver, et enfin parce que les Bleus ne l’avaient tout simplement plus emporté depuis plus de 30 ans en Australie…

Et pourtant, malgré tous les pronostics, l’exploit semblait bien à portée de main. Portés par une entame XXL, les Bleus menaient rapidement 15-0 face à des Wallabies paniqués, après un superbe doublé de Villière. Las, le capitaine Hooper sut jouer de toute son expérience pour redresser la barque, en refusant des points offerts pour mettre toujours plus de pression sur le jeune pack français, et le faire craquer en puissance (essais de Paenga-Amosa et de Hooper). Pire, les Tricolores subirent après la 30e minute une avalanche de 15 pénalités qui leur coûta très probablement la victoire, même si des esprits chagrins ne manqueront pas de pointer que ces jeune Bleus doivent avant tout leur défaite à leur manque de maîtrise après la sirène.

Le tournant : la panique de la dernière minute

On croyait que les Bleus avaient touché le fond lors du dernier Tournoi face à l’Ecosse, avec cette erreur de Brice Dulin qui avait coûté la victoire. Mais cette fois, en Australie, le XV de France a probablement encore fait pire… La sirène avait en effet déjà sonné à Brisbane avant le lancer d’Etrillard, et les Tricolores n’avaient plus qu’à mettre la balle en touche pour assurer la victorie. Même un lancer pas droit, tiens, aurait fait l’affaire ! Sauf qu’une nouvelle fois, les Tricolores ont cédé à la panique. En annonçant un fond de touche en reculant, d’abord, sur lequel Cretin ne parvint qu’à dévier la balle, plaçant son demi de mêlée sous pression.

Coursé par Tupou, Iribaren choisit alors de transmettre sous pression le ballon à Jaminet, qui essaya lui-même de transmettre la patate chaude à Penaud, alors qu’un dégagement en touche s’imposait. Las, une mésentente entre le jeune arrière et son ailier permit à McDermott de récupérer le ballon à dix mètres de l’en-but français. La suite, on la connaît, avec cette quinzième faute qui permit aux Wallabies d’empocher un succès qu’ils n’espéraient probablement plus...

L’action : trois offloads et une passe sur le pas pour le premier essai de Villière

Si le mouvement dut initié par une rapine de Baptiste Couilloud derrière une mêlée cafouillée par les Wallabies dans leurs 22 mètres (sur laquelle le demi de mêlée tricolore réussit à sortir le ballon pour Carbonel d’une chistera de la main droite), la conclusion de l’action fut en revanche une petite merveille d’adaptation et de technique individuelle de la part des Bleus. Relevant un ballon au ras du ruck, Bamba réussissait ainsi à servir après contact Anthony Jelonch, qui parvenait lui-même un demi-tour au contact pour faire respirer le mouvement et servir dans l’axe Baptiste Couilloud. Le demi de mêlée du XV de France réussissait à son tour à résister à un plaquage australien avant de transmettre son ballon pour Jonathan Danty, lequel allongeait une longue passe sur un pas à l’extrême limite de l’en-avant pour décaler son ailier Gabin Villière, qui exécutait le dernier défenseur d’un crochet intérieur pour inscrire le premier essai du match.

Le joueur : Danty, pour vous servir

Il était un des rares joueurs d’expérience à la disposition du XV de France,e t c’est essentiellement à ce titre que Dany avait été préféré à Pierre-Louis Barassi. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’a pas trahi… Quelques heures après avoir vu son transfert à La Rochelle officialisé, le désormais ex-centre du Stade français s’est démultiplié sur la pelouse de Brisbane. En attaque d’abord, puisqu’il fut le dernier passeur sur les deux essais de Gabin Villière, ornant le premier d’une remarquable passe sur un pas. Mais surtout en défense et dans le jeu au sol, où il obtint deux pénalités à des moments cruciaux en deuxième période. Las, la gestion de la fin de match des Bleus ne récompensa pas cette prestation individuelle en tous points remarquable...

La question : Le contexte de la préparation a-t-il pénalisé les Bleus ?

C’était une forme d’avertissement qu’avait lancé le manager général Raphaël Ibanez à la veille de la rencontre : « une donnée qu’il faudra prendre en compte dans notre évaluation, c’est le contexte de notre préparation. Là, sitôt sortis de notre quatorzaine à l’hôtel, nous avons fait directement trois heures de voyage en direction de Brisbane pour effectuer notre entraînement du capitaine en début de soirée, juste à la descente de l’avion… On parle souvent au sujet des tournées de leur côté exotique, « on the road », mais ça a vraiment pris tout son sens ces derniers jours. C’est assez insensé, ce qui s’est passé. » Au point d’en pénaliser d’autant plus la performance des Bleus, déjà privés d’une vingtaine de leurs joueurs les plus expérimentés ? On vous en laisse juge...