Le match : héroïques en défense, réalistes en attaque

Cette victoire, le XV de France est allé la chercher avec le cœur. Frustrés la semaine passée, les hommes de Fabien Galthié ont d'abord subi l'âpreté physique d'Australiens déterminés à affirmer leur supériorité sur leurs terres. Dès le début du match, les Wallabies ont donné le ton en étouffant les Bleus dans leur camp. Mais ces derniers ne se sont pas laissé faire et ont répondu de la meilleure des manières : en étant héroïques. Demandez à Arthur Vincent (auteur de 25 plaquages), Ibrahim Diallo (23), Anthony Jelonch (23) et Cyril Cazeaux (20). Alors forcément, à force de subir, les Français ont fini par céder. D'abord sans conséquences avec les deux essais refusés à Koroibete, puis dans les ultimes minutes de chaque mi-temps, par Gordon et Hooper.

Mais ce qui a fait gagner le match aux Bleus, c'est surtout une efficacité hors normes. Dès que Melvyn Jaminet et les siens en ont eu l'occasion, ils ont scoré pour punir des Australiens plutôt indisciplinés. L'arrière tricolore a d'ailleurs inscrit 23 points au pied, avec un parfait 8/8 face aux perches. Il a aussi transformé le seul essai français, l'œuvre de Damian Penaud, suite à une action géniale. Héroïques et réalistes, les Bleus ne pouvaient que sortir gagnants de ce match au scénario hitchcockien.

Le tournant : une mêlée décisive

En fin de match, lorsque Noah Lolesio permettait aux siens de passer devant pour la première fois du match, on voyait déjà les vieux démons bleus revenir au galop. Une défaite encore une fois cruelle et frustrante se profilait inévitablement. Mais cette fois, les Bleus ont su renverser le sort sur une action. 77e minute, le ballon est envoyé dans le camp australien par Carbonel après la pénalité de Lolesio. Les Bleus font l'effort dans un ruck, mais concèdent une mêlée sur les 40m adverses.

À la suite d'un imbroglio improbable, dans lequel Killian Geraci n'a pu être remplacé par un avant, les Français se retrouvent avec Jonathan Danty en position de troisième ligne pour cette épreuve de force. Et aussi fou que cela puisse paraître, la mêlée bleue enfonce son adversaire et obtient une pénalité. Sous pression, Melvyn Jaminet ne tremble pas et offre le premier succès français en Australie depuis 31 ans.

La stat' : 63% de possession pour l'Australie

De bout en bout, les Wallabies auront mis à mal la défense française, multipliant les temps de jeu et les courses. Une statistique symbolise la maîtrise des locaux : ces derniers ont compté 63% de possession de balle tout au long du match. Un chiffre impressionnant, qui met encore plus en avant le côté héroïque de la défense française. Les Vincent, Barlot, Danty, Diallo, Woki, Jelonch ou encore Cazeaux ont mis la tête là où certains ne mettraient même pas une main.

XV de France - Melvyn Jaminet (France), auteur de 23 points face à l'Australie.Icon Sport

À côté de cette statistique, on peut aussi souligner le parfait 8/8 au pied de Melvyn Jaminet (23 points), lequel a pris la responsabilité de but en ce deuxième test match, devant Louis Carbonel. Sa réussite au pied a participé à rendre ces Bleus plus que réalistes, malgré la grosse domination des Wallabies. En point d'orgue, il y a forcément cette dernière tentative convertie, qui offre la victoire. Ce succès, c'est aussi le sien.

L'essai : Penaud a assommé les Wallabies

Sous pression durant tout le premier acte, les Bleus ont pourtant profité de leur réalisme fou pour scorer à chaque fois que l'occasion se présentait. La preuve en est cet essai, aussi beau qu'inattendu, marqué par Damian Penaud. Retour sur les faits : nous jouons la 22e minute de jeu et le score est de 6 à 3 en faveur des joueurs de Fabien Galthié. Le ballon est, comme rarement, dans le camp australien et Tom Banks initie une relance dans ses 22m.

L'arrière semble s'échapper mais est superbement repris par Louis Carbonel, avant que le cuir ne se retrouve côté français. Le néophyte Ibrahim Diallo est au relai, mais envoie une passe hasardeuse derrière sa ligne d'attaque. Heureusement, Arthur Vincent ramasse le ballon et fixe parfaitement avant de donner dans le bon timing à Damian Penaud. L'athlétique ailier s'en va à grandes enjambées vers les 22m australiens et sert intelligemment à l'intérieur Cameron Woki. Le Bordelais amorce un "une-deux" et remet à son ailier, lequel finit le travail. Les Bleus font un mini-break et assomment les Wallabies.

Le joueur : Koroibete n'a pas suffi

On vous l'accorde, beaucoup de Français auraient pu être le joueur du match. Jaminet pour sa précision au pied, Woki pour son activité et son importance en conquête, la paire Danty-Vincent pour sa solidité ou encore Gaëtan Barlot pour son grand courage. Mais s'il y en a un qui a impressionné sur la pelouse de l'AAMI Park, c'est Marika Koroibete. L'ailier australien a été le danger numéro un de l'attaque des Aussies. Tranchant sur chaque prise de balle, il a fait grand mal à Penaud et s'est permis de transpercer le rideau bleu plusieurs fois.

Test match - Marika Koroibete (Australie) face à la FranceIcon Sport

D'ailleurs, Koroibete avait inscrit deux essais lors de cette rencontre. Mais ses deux réalisations ont été refusées par M.Doleman. Le premier après un en-avant litigieux de Tom Wright sur ses 50m, alors que Koroibete avait mystifié la défense bleue. Et le deuxième, encore suite à un en-avant, tout près de la ligne française. Touché au bras lors d'un contact avec Villière, le guerrier a continué le match, mais forcément, avec moins d'activité. Il finit le match avec 181m parcourus (meilleur total du match) et sept défenseurs battus en quinze courses.

La question : est-ce le match référence de l'ère Galthié ?

Nous parlions la semaine dernière de la malédiction des Bleus, en difficulté lors des fins de match sous tension. Mais aujourd'hui, les joueurs de Fabien Galthié ont tenu et ont réalisé une performance rare, qui pourrait servir de point d'appui pour les échéances futures. Et si cette rencontre représentait un déclic chez cette équipe, trop souvent cataloguée comme perdante magnifique ? Certes, l'équipe alignée est une équipe remaniée, mais ce match est-il le match référence de l'ère Galthié ?

Par Yanis GUILLOU