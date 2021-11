Super Sevens : Monaco-Racing et Pau-Baabaas en demi-finale

Au Super Sevens de Paris-La Défense-Arena, les cadors ont pour l'instant répondu aux attentes placées en eux. Devant plus de 20 000 spectateurs payants, le Racing 92, tenant du titre, a d'abord écarté de solides Biarrots sur le score de 22 à 17 : à noter, ici, l'excellente performance de l'ailier international Teddy Thomas, auteur d'un essai de presque cent mètres. L'équipe de Monaco, où l'Anglais Dan Norton et le Sud-Africain Cecil Afrika (33 ans, élu meilleur joueur du monde en 2011) brillent de mille feux, a écarté le Stade rochelais 17 à 12, les Maritimes ayant opposé une belle résistance aux hommes de la principauté. La Section paloise, portée par le remuant talonneur Rayne Barka et l'un des ouvreurs du XV de France Antoine Hastoy, s'est de son côté très facilement défait de Toulon (35-14). Enfin les Barbarians qui comptent en leurs rangs plusieurs joueurs de France 7 (Joachim Trouabal, Stephen Pare-Edo...), ont piétiné les jeunes Clermontois, 34 à 12.

Le programme des demi-finales :

Monaco - Racing 92 : 18h19

Section paloise - Barbarians : 18h43