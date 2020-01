Stormers rugby

L’effectif

Piliers : Kwenzokuhle Blose, Neethling Fouche, Steven Kitshoff, Wilco Louw, Leon Lyons, Frans Malherbe, Sazi Sandi, Alistair Vermaak

Talonneurs : Schalk Erasmus, Daniel Jooste, Mbongeni “Mbongi“ Mbonambi, Siyabonga “Scurra“ Ntubeni, Chad Solomon

Deuxièmes lignes : Ben-Jason Dixon, David Meihuizen, Salmaan Moerat, John Dave Schikerling, Ernst Van Rhyn, Chris Van Zyl

Troisièmes lignes : Juranos Augustus, Jacob Coetzee, Johan Du Toit, Pieter Steph Du Toit, Siyamthanda “Siya“ Kolisi, Cobus Wiese, Kuyenzeka Kwenama Xaba

Demis de mêlée : Paul De Wet, Herschel Jantjies, Godlen Masimla

Demis d’ouverture : Jean Luc Du Plessis, Abner Van Reenen, Damian Willemse

Centres : Daniel Du Plessis, Michal Hazner*, Lyle Hendricks, Matt More*, Ruhan Nel, Rikus Pretorius, Jamie Roberts*, Cornel Smit

Ailiers : Sihle Nzejula, Sergeal Petersen, Seabelo Senatla, Edwill Van Der Merwe, Leolin Zas*

Arrières : David Kriel, Dillyn Leyds, Tristan Leyds

* joueurs arrivés cette saison

La star : Siyamthanda "Siya" Kolisi

Champion du monde en novembre, personnalité rugbystique de l’année, Siya Kolisi s’impose comme l’une des attractions de cette nouvelle saison de Super Rugby. Le capitaine des Stormers va retrouver les terrains après les avoir quittés en soulevant le Trophée Webb Ellis sous le maillot arc-en-ciel. Mais sur les terrains, c’est l’un des meilleurs troisièmes lignes au monde. À la pointe du combat, Kolisi est surtout un gratteur et plaqueur de renom désormais dans le monde du rugby, mais en défense comme en attaque, il performe. Arme fatale des Stormers, il est très présent dans le jeu offensif comme avec sa sélection et il se montre souvent dans les derniers mouvements avant un essai.

Super Rugby - Siya Kolisi (Stormers) balle en mainIcon Sport

La recrue : Jamie Roberts

Le centre surpuissant gallois va vivre une première expérience en dehors de l’Europe, après avoir passé près de 15 ans au plus haut niveau sur ce continent. Cardiff, Racing 92, Harlequins et Bath, quatre clubs par où Jamie Roberts est passé, mais désormais c’est un tout autre challenge qui l’attend et sûrement le dernier de sa carrière. C’est la franchise des Stormers qui s’octroie ses services. Après avoir également fait les beaux jours de sa sélection à 90 reprises, il sera l’une des attractions de la saison de l’équipe sud-africaine et le centre de formation souhaite retrouver du temps de jeu avant sûrement de raccrocher les crampons.

Premiership - Jamie Roberts (Bath)Icon Sport

Les objectifs

La saison dernière n’a pas été une grande réussite pour les Stormers, avec une dernière place de poule ex-aequo avec les Lions. Mais pour cette nouvelle saison, les joueurs de John Dobson vont vouloir effacer les mauvaises performances de la saison passée et mieux se positionner au classement. Désormais, les Stormers ont des Champions du monde en titre sud-africain dans leur rang et des joueurs d’expériences. Et puis, certains jeunes poussent aussi pour être titulaires. L’objectif ultime de cette franchise pourrait être d’aller chercher les phases finales, mais pour être raisonnable mieux se classer dans cette poule par rapport à 2019 serait déjà une réussite.

Par Bastien Rodrigues.