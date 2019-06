Jaguares 39 – 7 Brumbies : Les Jaguares de bout en bout

Les Argentins n’ont pas fait de détail lors de la première demi-finale de ce Super Rugby 2019. Ces derniers ont tout simplement écrasé les Brumbies à Buenos Aires devant 31 000 afficionados en fusion. Les Jaguares attaquaient la rencontre tambour battant et inscrivaient le premier essai de la partie par Cubelli (4e). Les locaux ne relâchaient pas la pression durant les vingt premières minutes, et l’ancien Racingman Lavanini venait planter le deuxième essai argentin (19e). Malgré un essai signé Fainga’a (40e) pour les Brumbies, cette rencontre fût un véritable chemin de croix pour les hommes de Canberra.

Dans un stade acquis à leur cause, les Jaguares inscrivaient trois nouveaux essais par Orlando (49e, 63e) et Boffelli en toute fin de match (78e). Homme du match, le trois-quarts centre Orlando a rendu une copie sans faute, proche de la perfection, il inscrivit un doublé en moins d’un quart d’heure qui scella les espoirs australiens. Avec ce nouveau succès qui ne fait l’objet d’aucune contestation, les Jaguares apparaissent comme un candidat évident au titre, pour contester l’hégémonie des Crusaders.

Super Rugby - JaguaresIcon Sport

Crusaders 30 – 26 Hurricanes : chassé-croisé haletant

Quel match pour cette seconde demi-finale entre les Crusaders et les Hurricanes ! Ce choc 100% néo-zélandais a tenu toutes ses promesses. Après une entame de match canon grâce à une pénalité de Mo’unga (3e), puis un essai signé Reece (13e), les Crusaders ne pensaient pas vivre une soirée aussi mouvementée devant leurs fidèles. En seulement deux minutes, les coéquipiers de Beauden Barrett ont complètement inversé le cours du match.

Super Rugby - TJ Perenara (Hurricanes) contre les CrusadersIcon Sport

Deux essais marqués par le trois-quarts centre Laumape (40e), imité par son compatriote Lam dans la foulée (41e) permettaient aux Hurricanes de revenir dans le match. Malgré un énorme temps faible, les champions en titre allaient enfin se remettre en selle. D’abord par leur chef d’orchestre Mo’unga auteur du troisième essai des rouge et noir, puis par Reece, la révélation de l’année côté Crusaders (58e). Les réalisations de Laumape et Perenara n’y changeront rien, le pied de Mo’unga fera le reste. Au terme d’une magnifique partie ou les deux équipes se sont rendues coup pour coup, les Crusaders décrochent une nouvelle fois leur place en finale et défendront leur titre.