Jaguares - Brumbies : l’attraction de l’inédit

Auteurs d’une sublime saison jusqu’alors, les Jaguares souhaitent valider leur montée en puissance en se qualifiant pour la première fois de leur histoire pour la grande finale du Super Rugby. Parfait chef de meute et combattant exemplaire, Pablo Matera tentera de guider les siens vers les cimes sudistes pour sa dernière devant son cher et tendre public, épaulé par le capitaine Jeronimo de la Fuente. Après avoir sorti les Chiefs de Waikato en quarts de finale (21-16), ces derniers auront à cœur de poursuivre leur belle aventure en Super Rugby. Côté Brumbies, c’est la renaissance après un exercice 2018-2019 manqué.

Guidés par un incroyable régulateur et leader d’attaque, le capitaine et demi d’ouverture Christian Leali’ifano, les Brumbies ont d’importants atouts à faire valoir. D’abord, la forme internationale du frère du Toulousain Richie Arnold, Rory. Ce dernier marche sur l’eau avec son club et pourrait bien marquer au fer rouge les Argentins. Il est aujourd’hui la figure de proue du pack bleu, blanc et or, au point d’être considéré comme le meilleur deuxième-ligne du rugby australien. Ensuite, les hommes de Canberra pourront s’appuyer sur l’explosivité de joueurs tels que Henry Speight ou Tevita Kuridrani.

Enfin, ils disposent de grandes certitudes et arrivent en pleine confiance après leur victoire remplie d’autorité au tour précédent face aux Sharks de Durban (38-13). Un beau duel en perspective dans cette demi-finale inédite, les Argentins n’étais jamais parvenus à se hisser à ce stade de la compétition. Devant leur public, ces derniers devraient être transcendés, profitant également d’un important décalage horaire à la défaveur des Australiens.

Crusaders - Hurricanes : duel fratricide

L'affiche a de quoi faire saliver, c’était déjà celle de la demi-finale de l'an passé, remportée (30-12) par les Crusaders, en route vers un nouveau sacre une semaine plus tard. Cette saison, les deux équipes se sont rencontrées à deux reprises pour autant de victoire des hommes de Christchurch : 38-22 à domicile au mois de février puis 8-32 à l'occasion du match retour, fin mars. Un sérieux avantage psychologique. Premiers au classement général à l'issue de la phase régulière, les Crusaders ont marqué de leur empreinte cette saison de Super Rugby. La semaine dernière en quart de finale, ils ont largement dominé les Highlanders (38-14) quand dans le même temps les Hurricanes se défaisaient des Bulls dans la douleur (35-28).

Si, de prime abord la logique semble pencher du côté des coéquipiers de Kieran Read, l'affiche ne semble tout de même pas déséquilibrée. Car de leur côté, les Hurricanes, emmenés par une charnière Perenara-Barrett de top niveau et avec un scoreur de la trempe de Lam, auront de sacrés arguments à faire valoir. Lancés sur une série de quatre victoires de rang, ces derniers se sont classés seconds de la province néo-zélandaise derrière leurs homologues des Crusaders, avec cinquante-trois points, faisant même mieux que les Brumbies ou les Highlanders.

Par Thomas Saint-Antonin