L’effectif :

Piliers : Allan Alaalatoa, Leslie Leuluaialii-Makin, Harry Loyd*, Tom Ross, Scott Sio, James Slipper, Shambeckler Vui*

Talonneurs : Folau Fainga’a, Lachlan Lonergan*, Connal McInerney

Deuxièmes lignes : Blake Enever, Nick Frost*, Caderyn Neville*, Darcy Swain,

Troisièmes lignes : Jahrome Brown, Tom Cusack, Murray Douglas, Lachlan McCaffrey, Will Miller*, Pete Samu, Rob Valetini

Demis de mêlée : Issak Fines*, Ryan Lonergan, Joe Powell

Demis d’ouverture : Bayley Kuenzle, Noah Lolesio, Reesjan Pasitoa*

Centres : Len Ikitau, Tevita Kuridrani, Irae Simone

Ailiers : Solomone Kata*, Andrew Muirhead, Toni Pulu, Tom Wright

Arrières : Guy Porter*, Tom Banks, Marc Hanser

*joueurs arrivés cette saison

La star : Tevita Kuridrani

Tevita Kuridrani s’apprête à débuter son 9e exercice en Super Rugby sous le maillot de la franchise australienne des Brumbies. Qui dit nouvelle saison, dit nouveaux objectifs pour le centre international australien aux 105 sélections. D’autant plus que lors de la précédente édition, le joueur âgé de 28 ans avait dépassé son record d’essais inscrits sur une saison de Super Rugby. Auteur de 7 marques en 17 titularisations, voilà une des armes qui avait permis aux Brumbies d’atteindre les demi-finales de la compétition avant d’être éliminés par les Jaguares. Serial marqueur, il est tout aussi puissant à l’impact. Place à 2020 pour « K-Train » !

Tevita Kuridrani marqueur face aux Warataths en mars 2017.Icon Sport

La recrue : Reesjan Pasitoa

Cure de jeunesse aux Brumbies avec l’arrivée de Reesjan Pasitoa, demi d’ouverture australien. A seulement 18 ans, il fait partie des plus jeunes joueurs à avoir signé un contrat en Super Rugby. Repéré dès 2018 par le staff de la franchise australienne, il accepte de rejoindre les Brumbies à partir de la saison 2020. La raison ? Il souhaitait terminer ses études à l’Université de Brisbane. Fraîchement débarqué dans la bande à Kuridrani, il est considéré comme l’un des meilleurs talents du pays. Pour lui qui a déjà côtoyé la sélection nationale australienne en moins de 18 ans, voilà un sacré défi qu’il compte bien relever avec brio.

L‘objectif : le titre et rien d’autre !

Malheureux demi-finalistes la saison passée, il est l’heure pour les Brumbies de rechausser les crampons. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’année s’annonce sous le signe de la transition. Avec le départ de joueurs phares comme Pocock et Lealiifano, place aux jeunes en témoigne le jeune Reesjan Pasitoa sur lequel la franchise australienne mise beaucoup. 1ers de la conférence australienne et 4e au classement général l’année passée, les Brumbies auront gravi les échelons jusqu’à arriver en demi-finale face aux Jaguares. Eliminés sèchement 7 à 39, les coéquipiers de Tevita Kudrani sont repartis frustrés de cette édition du Super Rugby. Cette année, la finale et encore mieux, le titre sera clairement en ligne de mire. Opposés aux Reds vendredi matin à 9h15, à eux de lancer de la meilleure des manières la longue course du Super Rugby.

Par Marianne Calero