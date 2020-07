On pouvait craindre les débuts des Crusaders dans le Super Rugby Aotearoa, cela s’est vite transformé en sans-faute de la part des rouges et noirs néo-zélandais. Avant l’arrêt du vrai Super Rugby, ils se disputaient la première place de leur poule avec les Blues, en tête seulement d’un point face à leurs rivaux. Il aurait fallu d’avantage de temps pour voir le plein potentiel de cette équipe majeure de la compétition de l’hémisphère sud.

Une victoire face aux Blues dans la douleur

Les Crusaders sont arrivés dans cette nouvelle compétition à partir de la deuxième journée. En s’imposant à l’extérieur face aux Hurricanes (39 à 15) ils ont directement posé les bases et leur objectif. Celui de remporter cette édition du Super Rugby Aotearoa. La suite, on la connaît, les coéquipiers de Richie Mo’unga remportent leurs matchs contre les Chiefs et Highlanders sans difficulté majeure. Ce week-end, la rencontre face aux Blues était d’un tout autre registre, menés à la mi-temps par leurs adversaires (6-7), il faudra attendre les vingt dernières minutes pour voir les locaux prendre l’avantage grâce à un essai de Mitchell Drummond. Suite à cela, les Crusaders ne lâcheront pas le match et s'imposeront sur le score de 26 à 15.

CrusadersIcon Sport

Richie Mo’unga, l’homme fort des Crusaders

Il n’est pas le seul à faire de grosses prestations à chaque match, cependant Mo’unga est le maître à jouer de cette équipe. Contre les Blues c’est lui qui trouve les espaces afin de permettre aux Crusaders de revenir dans la partie. Avec 58 points inscrits, il est devenu incontournable. Richie Mo’unga l’a montré, il est capable de faire basculer un match seulement avec quelques gestes comme celui contre les Blues. Avec un joueur comme Will Jordan, les Crusaders ont le meilleur marqueur d’essais et de points de la compétition.

Crusaders Mo'ungaIcon Sport

L’absence de Scott Barrett

On aurait pu penser que l’absence du capitaine des Crusaders deviendrait rapidement problématique, il s’avère que cela n’a pas changé grand-chose dans le jeu produit par l’équipe. Blessé à un pied lors d’un entraînement, le All Black (36 sélections) Scott Barrett n’a pas participé à une seule rencontre depuis le début de la compétition. Il est remplacé par l’expérimenté Sam Whitelock, une aubaine pour l’équipe.

La compétition est loin d’être finie…

Malgré un avantage avec leurs quatre victoires d’affilées, les Crusaders n’ont pas encore remporté la compétition. Avec 18 points, ils ont une avance de 6 points sur les Blues. La semaine prochaine, ils ne joueront pas, il faudra attendre deux semaines pour revoir le leader contre les Hurricanes à Christchurch, au Rugby League Park.