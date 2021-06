Les Blues et les Highlanders s'affronteront en finale... Les résultats du Super Rugby Trans Tasman

Les Blues se sont qualifiés pour la finale du Super Rugby Trans-Tasman grâce à leur victoire 31-21 contre la Western Force samedi, et affronteront les Highlanders le 19 juin. Deux équipes néo-zélandaises se retrouvent donc en finale de cette compétition réunissant cinq franchises de Nouvelle-Zélande et cinq d'Australie, qui se sont affrontées dans une formule championnat réduite. Les Blues d'Auckland, meilleure équipe à la différence de points avant même leur dernier match, n'avaient besoin que d'une victoire pour se qualifier en finale, et ont validé leur billet à l'issue d'une première période à sens unique (28-0), avant de gérer ensuite.

Lors des cinq journées, opposant uniquement des équipes de pays différents, les Australiens n'ont remporté en tout que deux matches, avant le dernier, sans enjeu, entre les Waratahs et les Chiefs en fin de matinée.

Troisièmes, les Crusaders sont les grands perdants de cette dernière journée: les vainqueurs du Super Rugby néo-zélandais quelques semaines plus tôt terminent aux portes de la finale, bien qu'ils aient remporté leur cinq matches, dont trois avec bonus offensif, tout comme les deux finalistes.

Mais les joueurs de Christchurch sont derrière à la différence de points: pour espérer passer devant les Highlanders, qui ont gagné chez les Brumbies, il leur fallait gagner avec le bonus et 33 points d'avance sur les Melbourne Rebels, samedi en début de matinée.

Les Crusaders n'ont rempli que la moitié de leurs objectifs, avec une victoire de 26 points (52-26).

Dans les autres rencontres, les Hurricanes de Jordie Barrett ont fait le spectacle face aux Reds (43-14).

Et les Chiefs sont allés s'imposer chez de trop faibles Waratahs (40-7) pour conclure cette saison régulière.

Pour la grande finale, Les Blues recevront les Highlanders à l'Eden Park d'Auckland, samedi à 7h05 (heure française).