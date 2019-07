Soirée Vercingétorix : Question de cœur !

Le coup de cœur d’Eric Di Meco. Pour la tombola du Kikadi de l’émission de Vincent Moscato sur RMC, au moment de sélectionner une association, il a eu un coup de foudre pour celle que lui a présentée Krystel Moscato, créée par les jumeaux landais de Soustons, Michel et Pierre Campistron, "Au cœur des jumeaux". Et pourtant, elles sont nombreuses à solliciter un tel espace médiatique. Cette association se charge de récolter des dons pour installer des défibrillateurs dans les stades. Adoubé par l’IKF (international Kikadi Fédération) qui veille au bon déroulement des opérations, l’asso des anciens piliers de Soustons a été invitée samedi dernier à Paris pour la sortie du célèbre film… qui n’avait pas atteint les divers objectifs visés, "Vercingétorix", remastérisé pour l’occasion. Un péplum tourné en 2001 avec en tête d’affiche Christophe Lambert, Vincent Moscato et Denis Charvet, ces deux derniers faisant leurs débuts sur grand écran après avoir quitté le petit dans leur tenue de rugbyman.

L’IKF qui voulait aussi frapper un grand coup pour fêter ses 10 000 suiveurs sur Twitter, a eu le bon goût de jumeler des deux événements. C’est elle qui a coordonné la journée avec de nombreux invités, tous habillés en gaulois ou en romain. Et donc, le fidèle compagnon d’émission de Vincent Moscato, Eric Di Meco, avait tenu à louer la salle sur ses propres sesterces, à Paris, dans le 13e pour lancer ce kikadi auquel il tenait tant. Pour cette tombola qui a débuté cette semaine et qui se poursuivra jusqu’au mois d’août, avec des lots à gagner tous les jours à l’antenne, l’IKF a déjà récolté l’équivalent de la somme de deux défibrillateurs (environ 1500 euros chacun) et se met en quête d’un troisième.

Maillots de sportifs célèbres à, l’image de celui de Sean Kirkpatrick, légende des All Black, champion du monde, séjours, objets originaux, places de spectacles, sont mis en jeu. La journée s’est terminée par un repas gaulois, bien sûr, à Saint-Germain, rue Princesse, la célèbre "rue de la soif". Il le fallait bien…sous 40 degrés.

L’aspect médical

Si le ton était enjoué lors de cette soirée, les participants ont su revenir, quand il l’a fallu, à une écoute absolue de la présentation de l’association par les frères Campistron. Les jumeaux sont atteints du syndrome de Brugada, maladie cardiaque rare caractérisée par une arythmie pouvant entraîner une mort subite. Ils portent sur eux, en permanence sous la peau, un défibrillateur. Cas unique en France du à leur gémellité, ils ont suscité l’intérêt du professeur de cardiologie de Haut-Lévêque à Bordeaux, Michel Haïssaguerre, sommité mondiale de l’arythmie cardiaque, qui désormais les suit. On comprend alors le combat des frères Campistron pour cet enjeu de santé publique. Et pour l’installation de défibrillateurs. Une minute de gagnée, c’est 10% de chance de survie en plus.

Edmond LATAILLADE