Avec une finale dominée et sans encaisser de point (15-0) contre la Nouvelle-Zélande, les Sud-Africains se sont imposé dans le premier tournoi de la saison à Dubaï. Ils remportent pour la septième fois ce tournoi et se classent donc en tête du classement général. Ils seront donc en confiance la semaine prochaine lors de leur tournoi organisé au Cap. La Nouvelle-Zélande termine donc deuxième et l'Angleterre troisième avec sa victoire en petite-finale 19 à 17 contre les Samoa. La France éliminée en quart de finale, termine à la sixième place de ce tournoi. À noter la neuvième place du Fidji, leur pire classement à Dubaï de leur histoire.

La Nouvelle-Zélande triomphe chez les féminines

Dans le tournoi féminin, c'est la Nouvelle-Zélande qui s'est imposé de justesse 17 à 14 face au Canada. Les Black Ferns sont les premières à conserver leur titre à Dubaï. Avec cette victoire, les Néo-Zélandaises prennent la tête du classement générale après deux tournois. Les Canadiennes finissent donc deuxième et les États-uniennes terminent troisième après leur victoire 24 à 7 en petite finale. Les Françaises terminent elles cinquième de ce tournoi et sont actuellement à la cinquième place du classement général.

Par Damien Souillé