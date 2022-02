Rugby-fauteuil : les Bleus entament leur grande répétition !

Une première pierre à poser. Mardi, la sélection tricolore de rugby-fauteuil entamera "son" Euro sur le parquet de la Halle Carpentier, dans le 13e arrondissement de Paris. Une première sortie en compétition internationale majeure, après la sixième place - record - obtenue l’année dernière lors des Jeux paralympiques de Tokyo. Dans un premier temps, lors de la phase de poules, ils se frotteront à trois nations faisant partie du gratin européen (Suisse, Danemark, Russie). Leur ambition, bien sûr, est de se hisser jusqu’en finale.

En jeu, la qualification pour le prochain championnat du monde, qui se tiendra au Danemark en octobre prochain. Pour y participer, il faudra finir parmi les deux premiers du tour préliminaire, au risque de voir la possibilité d’une aventure danoise s’échapper. "On veut être sur la plus haute marche du podium, annonce l’international Ryadh Sallem. Auparavant, on ne se sentait pas à la hauteur de certaines formations. Aujourd’hui, on est à la hauteur de n’importe quelle équipe. On l’a prouvé lors des derniers Jeux, où il ne manquait pas grand-chose. Et depuis, les failles ont été comblées."

Un Euro en fer de lance

Au-delà de la qualif, ce championnat d’Europe constitue surtout la première étape vers les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. En cela, il s’avère être le début d’une aventure en trois actes, précédant le Mondial et les Jeux à domicile. "Il faut que l’on s’habitue à jouer à la maison, car cela est parfois à double tranchant. Il y a l’enjeu des médias et du grand public à apprivoiser. Nous devons apprendre à nous enlever la pression que peut avoir le pays hôte", résume Sallem, fondateur de l’association CAP SAAA (Cap sport art aventure amitié Paris). Bientôt hôtes de deux autres événements internationaux, les Français veulent prouver qu’ils ont les épaules, tout en faisant "évoluer les mentalités autour du handicap". "On n’a pas les moyens de certaines nations, mais on a du cœur, du bide, et c’est souvent ce qui fait la différence. La France est une jeune nation de rugby-fauteuil et s’est hissée au plus haut niveau en quelques années", lance le coprésident du comité d’organisation.

Un premier galop d’essai pour le staff, les joueurs, et l’organisation accueillant pour la première fois une compétition majeure de rugby-fauteuil. Comprenez que tout le monde est déjà sur le pont, histoire de prendre la température. "Vendredi, on avait des intervenants de France 2023 et de Paris 2024 qui étaient présents sur le parquet, entend-on du côté du staff. On travaille en étroite collaboration avec les différentes organisations. Il faut que tout le monde soit prêt pour 2024. C’est une première répétition générale." La "deuxième repet’", elle, interviendra en marge de la Coupe du monde de rugby 2023. Une "version rugby-fauteuil" se tiendra en effet pour la première fois sur le sol français. Les hommes du trio Vanacker-Dubord-Ybert espèrent sans doute s’y présenter avec un titre européen en poche.