Vivement critiqué pour ses choix, Foster s'est défendu dans la presse au moment de parler d'un éventuel départ de la sélection. "Je suis fort, je suis résilient. Je crois que j'ai un bon feeling avec les joueurs, je suis stratégique et je suis aussi responsable", a confié le Kiwi à l'AFP, même s'il reconnaît qu'"en tant qu'entraîneur principal, il y a eu beaucoup de questions ces deux dernières semaines". Alors que du changement était attendu par les médias, notamment au niveau du capitanat, Foster a décidé de faire confiance à un groupe relativement similaire à celui qui s'est incliné par deux fois contre l'Irlande cet été.

" Nous avons un plan pour jouer contre l'Afrique du Sud "

"J'ai confiance en Sam Cane, lançait-il simplement. Nous savons tous qu'on a une grande responsabilité quand on porte le maillot des All Blacks et nous devons mieux le faire." Une réaction est donc attendue lors de ce Rugby Championship entre voisins malades. Pour rappel, l'Australie avait aussi perdu sa tournée contre l'Angleterre, alors que l'Argentine et l'Afrique du Sud ont souffert face à l'Écosse et le pays de Galles. Pour commencer leur tournoi, les Blacks défieront d'ailleurs les Springboks les 6 et 13 août.

"Nous comprenons que les supporters ne soient pas satisfaits, mais nous avons un plan pour jouer contre l'Afrique du Sud un rugby dont les Néo-Zélandais seront fiers", promettait Foster, qui jouera gros lors de cette double confrontation. S'en suivront deux réceptions de l'Argentine, avant la double confrontation face à l'Australie.