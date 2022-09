La Nouvelle-Zélande est-elle totalement perdue, ou les blacks font-ils juste face à un gros passage à vide ? C’est sûrement ce que le résultat de la rencontre allait nous enseigner. Les Kiwis alignent pour la troisième fois consécutive le même XV de départ.

Pourtant, lors des dix premières minutes, on n’a pas l’impression de regarder la même équipe. De la vitesse dans le jeu, malgré la pluie, de l’intensité et surtout du réalisme. Dix minutes et déjà 10-0 pour les locaux qui s’étaient la semaine passée cassé les dents sur une défense argentine en béton. Après une pénalité de Mo’unga en tout début de match, les Blacks campent dans la moitié de terrain adverse et récite son rugby avec en tête de gondole Rieko Ioane. Le centre trouve une brèche s’écroule à quelques mètres de l’en-but, Smith éjecte vite et c’est De Groot qui arrive parfaitement lancé. Mo’unaga transforme, 10-0.

Avec les conditions climatiques et leur échec de la semaine passée, on pensait voir les Blacks user du jeu au pied. Il n’en est rien, ils privent les Pumas de ballon qui après 17 minutes de jeu n’ont toujours pas eu de vraie possession, de vrai lancement de jeu. Les Blacks sont intraitables et retrouvent leur jeu si caractéristique. Le ballon vole de mains en mains, et Rieko Ioane, encore lui, accélère dans la ligne dépose la défense et n’a plus qu’un deux contre un d’école à jouer avec Clarke qui aplatit. Mo’unga ne tremble toujours pas, 17-0.

Une Argentine inoffensive

Le Puma est piqué au vif et va tenter de réagir, mais trop imprécis les Argentins concluent un quart d’heure de domination par trois petits points de Boffelli. Les dernières minutes du premier acte sont à nouveau à l’avantage des locaux et il ne leur en faut pas plus pour inscrire déjà leur troisième essai. Les Argentins sont réduits à 14 après le jaune de Lavanini et qui d’autre que Rieko Ioane pour être à la conclusion. Après une sortie de mêlée à cinq mètres Havili sert parfaitement son deuxième centre qui file entre les perches, 24-3 à la mi-temps.

Au retour des vestiaires, c’est l’indiscipline qui va tuer les Argentins et 5 pénalités concédées entre la 40e et la 50e. Mais les Pumas s’en sortent bien avec seulement 3 points encaissés. On observe alors le même scénario qu’en première période. Les Argentins vont tenir une nouvelle séquence de domination pendant 15 minutes, mais cette fois-ci aucun point inscrit. Alors, sans pitié, les Blacks en profitent et inscrivent un essai de 100 mètres. Rieko Ioane remonte tout le terrain, le jeu rebondit sur Cane qui sert Jordie Barrett qui marque le quatrième essai black.

Le match est définitivement à sens unique et ce sont les gros qui vont continuer le travail, Ardie Savea puis Brodie Retallick passeront la ligne. Beauden Barrett inscrira un septième et ultime essai pour poter le score final à 53-3. Sept essais marqués sur ce match pour les Kiwis, soit autant que sur leurs trois premiers matchs du Rugby Championship.

L’addition est très salée pour les Argentins, mais la vengeance est belle pour les Blacks qui respirent un grand coup avant la double confrontation face aux Wallabies. Affaires à suivre pour Foster et ses hommes qui continuent leur compétition en dents de scie.

Par Pierre Magne.