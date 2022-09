Une semaine après sa défaite à Adelaïde (25-17), l’Afrique du Sud a pris sa revanche sur l’Australie en l’emportant 8-24. Avec ce succès bonifié, les garçons de Jacques Nienaber reviennent à hauteur de l’Australie et l’Argentine au classement (9 points) et mettent la pression sur la Nouvelle-Zélande (10 points). De leur côté, les Wallabies, ont manqué une occasion de prendre seuls la tête du Rugby Championship.

En reconduisant exactement le même quinze que celui qui avait battu l’Afrique du Sud une semaine plus tôt, le sélectionneur australien Dave Rennie avait fait le pari de la continuité pour cette quatrième journée du Rugby Championship. Jacques Nienaber, de son côté, avait procédé à de nombreux changements dans son équipe et ce choix s’avérait payant puisque l’Afrique du Sud entrait mieux dans le match.

À l’Allianz Stadium de Sydney, les coéquipiers de Siya Kolisi, très certainement revanchards après la défaite concédée sept jours plus tôt, posaient vite la main sur le ballon et mettaient l’Australie à la faute (quatre pénalités concédées en dix minutes). Ils multipliaient les temps de jeu dans le camp adverse et, après une pénalité rapidement jouée par Jaden Hendrikse, Damian De Allende marquait en force le premier essai du match (0-7, 10e).

À quatorze, suite au carton jaune adressé à Matt Philip (9e), l’Australie subissait (seulement 43 % de possession) et il fallait attendre la demi-heure de jeu pour voir la première incursion des partenaires de James Slipper dans les 22 mètres adverses. Noah Lolesio profitait de ce temps fort pour débloquer le compteur des siens, avec une pénalité face aux poteaux (3-7, 32e). Juste avant la pause, Canan Moodie, pour ses débuts avec le maillot des Springboks, gagnait un duel aérien sur Marika Koroibete et s’en allait inscrire le second essai de l’Afrique du Sud. Ainsi, à la pause, les “Boks”, plus agressifs et globalement supérieurs aux Australiens, menaient logiquement 3-12.

Pete Samu sauve l’honneur avant la sirène

Les Springboks démarraient la seconde période comme ils avaient terminé la première. Toujours aussi agressifs à l’impact, ils imposaient une longue séquence d’entrée et le flanker Franco Mostert était à la conclusion d’un superbe mouvement collectif (3-17, 43e). Vexée, l’Australie tentait de réagir. À son tour, elle poussait l’Afrique du Sud à la faute, peu avant l’heure de jeu, mais ne parvenait pas à sortir de ce temps fort dans les 22 mètres adverses avec des points.

À dix minutes de la fin, Makazole Mapimpi, en bout de ligne, assurait le bonus offensif à son équipe (3-24, 71e). Derrière, les esprits s’échauffaient et l’ailier sud-africain recevait un carton jaune. Profitant de sa supériorité numérique, l’Australie sauvait quelque peu l’honneur et Pete Samu marquait le seul essai des Wallabies. Mais les garçons de Dave Rennie s'inclinaient pour la première fois depuis 2013, sur leurs terres, face aux Springboks (8-24).