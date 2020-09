L'annonce est tombée en matinée ce vendredi : le Rugby Championship 2020 aura finalement lieu en Australie entre les 7 novembre et 12 décembre. Le tournoi regroupe les quatre nations traditionnelles (Afrique du Sud, Argentine, Australie et Nouvelle-Zélande) et se jouera sous la forme de matches aller-retour sur six semaines. Le tournoi était Initialement prévu en Nouvelle-Zélande, un pays qui semblait avoir le mieux maîtriser l’épidémie de Covid-19. Mais une recrudescence du nombre de cas au début du mois d'Août a amené le gouvernement kiwi a réimposé de des confinements partiels et des quarantaines très strictes. Dans l’impossibilité d'obtenir les moindres garanties quant aux conditions d'entraînement des trois équipes visiteuses (Australie, Argentine et Afrique du Sud), la Sanzaar a pris la décision de déplacer le tournoi en Australie, le pays voisin. Tous les matches se dérouleront en Nouvelle Galles du Sud l'état de Sydney, moins une journée au Queensland. Rappelons que le Super Rugby AU se joue actuellement avec deux équipes qui sont basées dans la banlieue de Sydney, avec des facilités d'entraînement mises à leur disposition près de leur hôtel. Pour Andy Marinos, le patron de la Sanzaar, cette décision est un grand soulagement: “Nous sommes très heureux que la Sanzaar puisse, enfin, confirmer le lieu et les participants du Rugby Championship et ainsi mettre fin aux rumeurs qui circulaient sur le format et la localisation du tournoi. Traditionnellement, le Rugby Championship est une compétition par match aller-retour mais, avec la crise sanitaire actuelle, il n'est pas possible d'organiser les déplacements internationaux. Du coup, nous avons travaillé d'arrache-pied pour que le Rugby Championship puisse avoir lieu. Après de sérieuses interrogations, la décision a été prise, ainsi que les impératrifs commerciaux que la candidature australienne était la plus réaliste surtout dans la période pré-tournoi. Ceci, sur la base des conditions de quarantaines imposées par les gouvernements (entrée dans le pays puis possibilité d'entraînement).”

Les Sud-Africains encore incertains

Mais Andy Marinos a indiqué que la participation finale des champions du monde sud-africains restait à confirmer en fonction de la reprise des joueurs; une condition hors du contrôle de la Sanzaar. Les équipes sud-africaines ne devraient reprendre la compétition qu’en Octobre, ce qui ne laisserait qu'une période de préparation très limitée. Quand aux Argentins, leur arrivée pourrait se faire très rapidement afin de les isoler de la propagation du covid en Argentine: lors du rassemblement des 50 joueurs pour la reprise de l'entraînement, six cas de covid ont été détectés parmi les joueurs. Les clubs français qui abritent pas mal de Pumas devront se préparer à ça.

Par Jérôme Prévôt et Jacques Broquet