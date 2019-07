Belinda Sharpe dirigera le duel entre les Brisbane Broncos et les Canterbury Bulldogs, jeudi à Brisbane. Cette nomination est non seulement importante pour cette ancienne rédactrice en chef d'un journal mais également pour la NRL en proie au scandale après des allégations d'agressions sexuelles et de violences portées à des femmes par des joueurs de premier plan.

"C'est une occasion historique", a déclaré mardi aux journalistes le président de la Fédération Graham Annesley à Sydney. "C'est la première fois que cela se passe dans l'histoire du jeu en 110 ans mais c'est la première de beaucoup d'autres qui suivront au cours des 100 prochaines et 100 suivantes", a ajouté le dirigeant.