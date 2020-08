Les Dragons Catalans (Super League) ont donc annoncé par un communiqué de presse que leur match contre Wigan Warriors, programmé ce samedi 29 août, était reporté à une date ultérieure après que trois joueurs des Dragons et un membre du staff aient été testés positifs au Covid-19 lors du test hebdomadaire habituel passé au club mardi matin. Dès réception des résultats, les joueurs et membres du staff catalan ont été logiquement placés à l'isolement, et ce jusqu’à nouvel ordre. Chez les Dragons, de nouveaux tests PCR seront effectués en fin de semaine. Parmi les joueurs testés positifs, deux d'entre-eux ont participé au dernier match de Challenge Cup face à Wakefield, dont la rencontre de ce week-end contre Warrington est néanmoins maintenue.