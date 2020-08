Les relations entre Pékin et Canberra n'ont cessé de se détériorer ces dernières années, sur fond de soupçons australiens d'ingérences chinoises. Elles se sont tendues un peu plus depuis que le Premier ministre australien Scott Morrison s'est aligné sur les Etats-Unis, en appelant en avril à une enquête internationale sur les origines de l'épidémie de Covid-19. C'est avec les Raiders que Huawei avait conclu il y a près de dix ans son premier grand contrat de sponsoring à l'étranger. Le nom et le logo de la marque chinoise apparaissaient sur le maillot de la franchise de Canberra.

Mais dans un communiqué, Huawei indique que "le climat négatif pour les affaires qui perdure a un impact plus important que prévu initialement sur notre flux de revenus", ce qui a poussé le groupe à mettre fin à son partenariat un an en avance. "C'est décevant de voir les choses se terminer ainsi, mais nous sommes très fiers du petit rôle que nous avons eu dans ce grand club de NRL (National Rugby League)", a déclaré un des dirigeants de Huawei Australia, Jeremy Mitchell. L'Australie avait à l'été 2018 été l'un des premiers pays à exclure Huawei du déploiement du réseau 5G (internet mobile à très haut débit) sur son sol, Canberra estimant que les sociétés liées à des gouvernements étrangers présentaient un risque pour la sécurité.

La méfiance est alimentée par le fait que le fondateur du groupe chinois, Ren Zhengfei, est un ancien officier de l'Armée populaire de libération. Huawei se défend cependant de tout lien avec le gouvernement chinois. Huawei restera associé aux Raiders, son logo figurera ainsi au dos des maillots. Le groupe conserve en outre les droits sur le nom du Huawei Raiders Training Centre à Canberra. M. Mitchell a expliqué que depuis la décision du gouvernement australien d'exclure Huawei du marché de la 5G en Australie, le groupe a "réussi à trouver les ressources pour continuer à sponsoriser." "Mais nous ne pouvons plus continuer plus longtemps d'un point de vue financier."