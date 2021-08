Rugby à XIII : Fifita dans un coma artificiel après un plaquage dangereux

Le pilier de 32 ans a été touché à la gorge en fin de première période du match de National Rugby League (NRL) contre les Newcastle Knights, à Brisbane. Il a repris le jeu en deuxième période mais a dû quitter le terrain cinq minutes plus tard.

Son club a indiqué que le joueur avait des difficultés à avaler après le match et qu'il a été transporté en ambulance à l'hôpital le plus proche, "où une blessure significative au larynx a été confirmée". Selon le Sydney Morning Herald et le Sydney Daily Telegraph et le Treize Mondial, le joueur aurait été opéré en urgence avant d'être placé dans un coma artificiel, pour faciliter sa respiration. Cette blessure risque de mettre un terme à sa carrière.

Fifita a joué dix test-matches pour les Tonga, le pays de son père, et participé à la Coupe du monde 2017 de rugby à XIII. Il a aussi été sélectionné sept fois par l'Australie.