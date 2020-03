"Nous n'avons pas pris cette décision à la légère, car nous sommes conscients de son impact significatif sur la communauté du surf (...) mais la santé et la sécurité de nos athlètes, fans et personnels priment", déclare Erik Logan, le patron de la World Surf League (WSL) qui organise le circuit, dans un communiqué publié samedi soir. Au-delà de l'annulation de cette première étape sur le site de Snappers Rocks à Gold Coast, dans l'Etat du Queensland, sponsorisée par la bière Corona, aucune autre épreuve n'est encore annulée, mais la WSL "évalue les choses au jour le jour et même heure par heure". L'étape suivante est également prévue en Australie à Bells Beach (Victoria) début avril.

Le surf doit faire ses grands débuts olympiques aux Jeux de Tokyo cet été. La National rugby league (NRL), le championnat de rugby à XIII très populaire en Australie, a au contraire décidé de continuer sa saison, commencée ce week-end, mais à huis clos en raison de l'interdiction des rassemblements de plus de 500 personnes qui entre en vigueur lundi. "Une Australie sans rugby à XIII n'est pas l'Australie", a déclaré le patron de la Fédération de rugby à XIII Peter V'landys, qui a toutefois reconnu que la pandémie était "l'un des défis les plus difficiles que nous ayons eu à relever" et risquait d'entraîner "des effets catastrophiques" sur le plan financier.

"Nous allons étudier toutes les options, y compris la mise en quarantaine de joueurs ou la suspension de la saison", a-t-il toutefois précisé. Une seule équipe étrangère participe à la NRL, la franchise néo-zélandaise des Warriors d'Auckland. Elle a choisi de rester en Australie et de continuer à jouer, après la décision du gouvernement néo-zélandais de placer en isolement pendant 14 jours tous les voyageurs arrivant dans le pays.