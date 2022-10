À la vue du classement et des résultats, le Stade montois prolonge son excellente saison 2021-2022, conclue par une désillusion en barrage d’accession. La perte de plusieurs cadres (Coly et Doubrère entre autres) aurait pu enrayer la belle machine landaise. Mais avec dix-huit points, Mont-de-Marsan pointe à la seconde place, derrière le leader vannetais. Une forme qui laisse néanmoins transparaître quelques failles dans le jeu jaune et noir. Depuis trois rencontres, les Montois manquent leur entame de match. Contre Oyonnax, Montauban et Soyaux-Angoulême, les protégés de Patrick Milhet ont encaissé trois essais avant la cinquième minute du match !

Pro D2 - Patrick Milhet (Mont-de-Marsan)Icon Sport

Si le bilan comptable de ces trois rencontres est positif (deux victoires et une défaite), le manager montois a haussé le ton après le succès obtenu par ses hommes face à Soyaux-Angoulême. "Je suis très déçu de nos attitudes individuelles sur le plan défensif, d’autant que c’est récurrent depuis le début de saison. On sort d’une prestation à Montauban où nous nous sommes fait cabosser, j’attendais vraiment autre chose ce soir. On aime avoir le ballon, mais pour pouvoir jouer il faut assurer les fondamentaux, conquête, occupation, défense. Il va falloir aussi faire un gros travail sur nos entames qui sont catastrophiques".

Retrouver le réveil à Rouen

Même son de cloche pour Yoann Laousse-Azpiazu, l’arrière jaune et noir : "Nous nous sommes répété toute la semaine qu’il fallait bien attaquer le match, ne pas les laisser espérer, ne pas les laisser jouer dans le désordre, et nous avons fait l’inverse". Pour retrouver de la solidité dès l’entame de la rencontre, Mont-de-Marsan devra retrouver plus de sérénité et de patience. Conscients du problème, les Montois peuvent aussi se rassurer sur leur belle capacité de réaction. Sur leurs deux dernières rencontres, les Landais ont inscrit trois essais sur quatre en deuxième période.

À Rouen, les jaune et noir ont l’occasion de signer leur deuxième victoire à l’extérieur, après un succès homérique sur la pelouse de Biarritz. Minés par trois défaites de suite après un début de saison canon, les Normands doivent également retrouver l’essence de l’été.