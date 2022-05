Est-ce vraiment une surprise de retrouver Mont-de-Marsan et Bayonne au sommet du championnat ? Non seulement les deux équipes ont terminé aux deux premières places, et cela conforte qu'on le veuille ou non le format actuel du Pro D2. Mais surtout, cette finale oppose finalement les deux meilleures formation de la deuxième division, malgré la grande disparité de leurs saisons. C'est bien simple, le Stade montois a survolé les débats, terminant la phase régulière à 106 points pour une saison de tous les records.

Ce qui apparaît pour beaucoup comme la sensation de cet exercice 2021-2022 peut s'expliquer par le passé récent de cette équipe. "L'an dernier, l'équipe a été dans le dur, en souffrance. Elle a été mise sous pression, rappelait le manager Patrick Milhet après un mois de compétition. La fin de saison a été difficile. Il y a eu beaucoup de frustration. Sportivement, les joueurs ont évolué avec la trouille au ventre. Dans la frustration de la saison passée, l'équipe est allée chercher en début de saison une énergie positive."

Le plus impressionnant chez cette équipe landaise, c'est sa capacité à relever tous les défis. Même à l'extérieur, où le XV de départ n'est pas le même, le Stade montois demeure performant, avec le même enthousiasme dans son jeu. "D'abord, nous sommes une équipe professionnelle mais il y a une saine camaraderie, les joueurs vivent très bien ensemble, ce qui se retrouve sur le terrain. Pendant la phase de préparation, nous avons fait deux stages de cohésion. Les conditions n'étaient pas faciles. Sincèrement, ces stages ont vraiment soudé le groupe."

" Mont-de-Marsan premier, nous deuxièmes, c'était peut-être écrit "

A l'Aviron bayonnais, ce n'est pas exactement la régularité qui a caractérisé cette saison post-descente. Aussi, il faut dire que le barrage d'accession du 12 juin 2021, perdu aux tirs au but contre le rival biarrot, a largement marqué les esprits. Difficile de se remettre d'une telle blessure. Encore la semaine dernière, le manager Yannick Bru l'exprimait : "On n'a rien oublié de la saison passée, rien oublié de ce dernier match de barrage. On a une rage en nous depuis douze mois." La façon dont les Bayonnais ont renversé une situation mal embarquée avant l'heure de jeu témoigne de leur état d'esprit.

Toute la saison, ils auront tantôt époustouflé par leur supériorité, tantôt laissé un goût d'inachevé. Toujours est-il qu'à l'heure de payer les musiciens, ils sont bien là pour atteindre leur objectif fixé depuis onze mois : remonter en Top 14. Jean Monribot résumait l'affaire ainsi après la demie remportée contre Oyonnax ce dimanche : "Mont-de-Marsan a fini premier. Nous, deuxièmes. C'était peut-être écrit. Nous avons eu du mal face au Stade montois cette année. Cette équipe a surpris beaucoup de monde. C'est à nous d'être à la hauteur, le week-end prochain, pour qu'il y ait une belle fête." Et pour que le 12 juin 2021 laisse place au 5 juin 2022.