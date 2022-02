Depuis le 7 janvier dernier et la réception de Colomiers (22-8), Montauban avait oublié le goût de la victoire. Un nul et trois défaites qui commençaient à faire tache sur le bilan de l’USM. La réception d’Oyonnax apparaissait alors comme un tournant pour les troupes de David Gérard qui avait l’occasion de faire tomber un cador de cette Pro D2 et de se relancer dans la course à la qualification.

Malgré une entame poussive, Montauban a fini par prendre le dessus sur une équipe d’Oyonnax qui n’a pas réussi à dérouler son jeu. Le score final (30-24) ne reflète pas la domination des Vert et Noir qui ont contrecarré les plans de Jo El Abd dans tous les domaines. Puissant devant, incisif derrière, précis dans le jeu au pied… L’USM a produit un match plein qui va devoir lui servir dans les prochaines semaines. Après cette victoire, Montauban est septième avec 52 points, soit cinq unités de moins que Nevers, quatrième. Tout reste donc possible pour l’USM qui va devoir aller chercher des points à l'extérieur pour suivre la cadence de ses concurrents directs.

Trois déplacements décisifs pour conclure le bloc

Si les supporters montalbanais ont vibré, ils vont devoir attendre quelques temps avant de voir leurs protégés refouler la pelouse de Sapiac. L’USM va enchaîner trois déplacements pour terminer le bloc en se déplaçant à Mont-de-Marsan (4 mars), à Rouen (10 mars) et à Béziers (17 mars). Trois rencontres qui s’annoncent décisives dans la course à la qualification, et les Montalbanais vont devoir ramener des points de ces voyages successifs pour rester dans le bon wagon.

La tâche ne sera pas aisée avec un déplacement plus que périlleux chez les Montois, qui luttent pour la première place et ne peuvent pas laisser échapper des points dans leur antre. Même logique pour Rouen (14e), qui joue sa survie à chaque rencontre et pour une équipe de l’ASBH (10e) qui n’est pas non plus hors de danger, malgré sa victoire dans les derniers instants face à Grenoble (19-17).

Vannes en déclic ?

Cette saison Montauban voyage mal et n’a remporté que deux rencontres loin de ses bases, à Bourg-en-Bresse (20-24) et à Narbonne (9-11). Mais le dernier déplacement à Vannes lors de la dernière journée pourrait avoir enclenché une nouvelle dynamique. En Bretagne l’USM s’est arrachée pour obtenir un point de bonus défensif (22-18) et c’est sur cet état d’esprit que les Montalbanais vont devoir poursuivre pour glaner des points à l’extérieur.

Les apports de Nic Stirzaker, de retour de blessure et de la nouvelle recrue Josua Vici pourraient aussi transformer le visage de cette formation montalbanaise. Si Montauban veut rester dans la course au top 6, le club va devoir surfer sur sa fin de prestation à Vannes et sur sa victoire face à Oyonnax, tout en s’appuyant sur la fraîcheur de certains joueurs. Quoiqu’il arrive, l’USM va devoir s’exporter et répondre présente loin de Sapiac.

Par Jérémy MARTY