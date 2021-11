Béziers – Mont-de-Marsan

Les Montois survolent le championnat. En mettant cinq points d'écart au reste de la concurrence bien que coriace, le Stade montois a effectué le début de saison parfait. Mais l'épidémie de grippe qui a touché le club en début de semaine pourrait changer la donne. En effet, une dizaine de joueurs est contaminée. Si peu de cadres manquent à l'appel du XV de départ, la semaine d'entraînement a dû être chamboulée.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2684 vote(s) Béziers Match nul Mont-de-Marsan

Notre pronostic : Victoire de Béziers, bonus défensif de Mont-de-Marsan

Bayonne – Carcassonne

L'Aviron est en opération rachat. Défait deux fois d'affilée, Bayonne, quatrième, se doit de redresser la barre pour espérer rester sur les deux premières places. D'autant qu'avec Mont-de-Marsan, Oyonnax et Colomiers, cette course ne manque pas de prétendants.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2356 vote(s) Bayonne Match nul Carcassonne

Notre pronostic : Victoire de Bayonne avec bonus offensif

Colomiers – Vannes

Si le bilan comptable des Columérins, sur le podium avec 37 points, est excellent, leurs récentes prestations ne rassurent guère. C'est d'ailleurs leur objectif du bloc. Quant aux Vannetais, leurs 5 derniers matchs ont montré du mieux (1 seule défaite). Mais ce pourrait ne pas être suffisant à Michel-Bendichou.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2357 vote(s) Colomiers Match nul Vannes

Notre pronostic : Victoire de Colomiers

Grenoble – Narbonne

Le Racing club narbonnais a connu une nouvelle désillusion à domicile contre la Colombe, en perdant contre le cours du jeu et en toute fin de match. Leur niveau collectif ne semble pas encore au diapason du championnat. Le FC Grenoble, lâché par le wagon de tête, doit tout faire pour engranger des points.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2267 vote(s) Grenoble Match nul Narbonne

Notre pronostic : Victoire de Grenoble

Aix-en-Provence – Montauban

Sur courant alternatif, les Provençaux ont suscité des promesses en Bretagne. Malgré leur défaite, leur entraîneur Mauricio Reggiardo retenait : "Nous avons ramené de Bretagne de la confiance, des choses très positives, notamment l'état d'esprit. Si on fait des rencontres comme celle-là, on gagnera plus de matchs qu'on en perdra." De plus, les performances des Montalbanais en voyage ne sont pas exceptionnelles (8 points sur 34 pris en championnat).

Quel est votre pronostic ? Sondage 2308 vote(s) Aix-en-Provence Match nul Montauban

Notre pronostic : Victoire d'Aix-en-Provence

Aurillac – Rouen

Le Stade aurillacois, deux fois en déplacement, est revenu dans le Cantal avec ses valises pleines. Avec 75 points encaissés, les hommes de Roméo Gontinéac sont rentrés dans le rang. Rouen, qui reste sur deux victoires consécutives, aura quand même fort à faire pour aller gagner à Jean-Alric.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2242 vote(s) Aurillac Match nul Rouen

Notre pronostic : Victoire d'Aurillac

Nevers – Bourg-en-Bresse

Le classement a beau donner l'USON Nevers rugby 7e, bien loin, à 8 points, du quintet qui roule sur le Pro D2. On a du mal à imaginer une course pour le top 6 sans les hommes de Xavier Péméja. La réception du promu pourrait être l'occasion de se relancer après la lourde défaite à Sapiac.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2158 vote(s) Nevers Match nul Bourg-en-Bresse

Notre pronostic : Victoire de Nevers avec bonus offensif

Agen – Oyonnax

Le SU Agen va mieux, c'est un fait, avec deux victoires et deux bonus défensifs empochés sur ses 4 dernières sorties. Mais Oyonnax semble totalement inarrêtable depuis la mi-septembre (7 victoires en 8 matchs). Suffisant pour donner les Oyomen vainqueurs à Armandie.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2476 vote(s) Agen Match nul Oyonnax

Notre pronostic : Victoire d'Oyonnax