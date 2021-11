"Il nous faut s'adapter à cette situation, on ne sait pas comment on va partir demain à Béziers, du moins avec qui", a lancé Stéphane Prosper dans des propos relayés par France Bleu. Il faut dire que Carlos Muzzio, Romain Latterrade, Victor Laval, Andrey Ostreïkov et Maxime Gouzou sont notamment actuellement malades. Le mal de tête est aussi pour les entraîneurs, qui vont devoir composer avec ces absences.