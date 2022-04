Mont-de-Marsan reçu 14 sur 14. Nouveau match à domicile et nouvelle victoire pour les hommes de Julien Tastet. Cette fois-ci, les Montois ont dominé Béziers 34 à 13. En marquant 4 essais contre seulement 1 encaissé, les locaux ont empoché un dixième bonus offensif cette saison dans leur stade. Grâce à cette victoire, les Landais possèdent 12 points d'avance sur Oyonnax, troisième, à trois jours de la fin de la saison. Pour les Biterrois, cette défaite vient quasiment anéantir les espoirs de top 6 et de phases finales.

En se déplaçant du côté de Mont-de-Marsan, les Biterrois savaient qu’ils allaient faire face à un véritable rouleau compresseur. Et c’est exactement ce qu’il s’est passé durant les 40 premières minutes de la rencontre. Dans cette période, les Montois ont mis à mal une vaillante équipe de Béziers. Constamment, dans l’avancée, les « jaune et noir » ont gagné la plupart des impacts. Une domination qui s’est concrétisée dès la 17e minute de jeu.

Après un bon travail de Wame Naituvi sur l’aile, c’est le troisième ligne centre remplaçant, William Wavrin qui a inscrit le premier essai de la rencontre et mis son équipe sur de bons rails. Mais si les locaux tenaient le ballon dans le premier acte en mettant beaucoup d’intensité pour faire courir leurs adversaires, beaucoup d’imprécisions, notamment des ballons tombés, les empêchaient de vraiment creuser l’écart. Pour cela, il faudra attendre la dernière action avant de rentrer aux vestiaires.

Après un ballon arraché sur Jarrod Poï dans les 22m de Béziers, les Montois, par l’intermédiaire de leur talonneur, Romain Latterrade, vont trouver se retrouver dans l’en-but une deuxième fois. Une grosse séquence de presque deux minutes, qui permettaient aux locaux de prendre 14 points d’avance sur les coéquipiers de Jean-Baptiste Barrère, encore dans la course avec la botte de Lionel Beauxis.

Une deuxième mi-temps à sens unique

Si les Biterrois ont bien résisté en première période, en imposant quelques séquences, ce fut plus difficile après la pause. Excepté, les dix dernières minutes, les Biterrois ont passé presque l’intégralité de la seconde mi-temps dans leur camp à subir les assauts répétés de l’attaque de Mont-de-Marsan. En s’appuyant sur une très grosse défense, comme à leur habitude, les « rouge et bleu » ont tenté de faire le dos rond et de laisser passer l’orage. Mais face au leader du championnat, tout va plus vite, plus fort.

À tel point, que les visiteurs ont cédé à deux reprises en dix grosses minutes. Une première fois sur l’essai de Pierre Sayerse puis sur celui du talonneur remplaçant Pablo Dimcheff peu avant l’heure de jeu. Devant au score de 28 points, Mont-de-Marsan a relâché son étreinte en fin de rencontre. Et les Biterrois en ont profité pour inscrire un essai avec Clément Esteriola sur un ballon porté.

Insuffisant pour Béziers qui rentre à vide de son déplacement et qui voit ses espoirs de qualification pour les phases finales s’envoler un peu plus à une semaine de recevoir Bourg-en-Bresse. Les Montois, de leur côté, sont quasiment qualifiés, sauf cataclysme, pour les demi-finales.