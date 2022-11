Carcassonne - Agen

Quatorzième de Pro D2, Carcassonne reçoit Agen pour ouvrir cette nouvelle journée de Pro D2. Après s'être imposés à Rouen la semaine dernière, les Hommes de la Cité doivent confirmer leur bon résultat pour lancer une nouvelle dynamique. En difficulté depuis le début de la saison, une victoire leur permettrait de se relancer dans le championnat. Mais face à Agen, qui a réalisé plusieurs gros coups loin de ses terres, rien n'est promis à l'US Carcassonne. Défaits à Armandie par Oyonnax lors de la précédente journée (24-9), les hommes de Bernard Goutta doivent réagir. Un contexte qui annonce un match cadenassé, à l'issue duquel les visiteurs pourraient bien repartir avec la victoire.

Notre pronostic : victoire d'Agen

Oyonnax - Aurillac

Le déplacement s'annonce très périlleux pour Aurillac. A Oyonnax, où aucune équipe n'a pour le moment réussi à s'imposer, les Cantalous devront réaliser une prestation de très très haut niveau pour repartir avec la victoire. Leaders incontestés de Pro D2, les Oyomen enchaînent les succès. Invaincu depuis sept rencontres, le club de l'Ain survole le championnat depuis maintenant plusieurs mois. Ultra favoris, les Oyomen devront cependant faire attention à ne pas se relâcher face aux Aurillacois, qui n'hésiteront pas à saisir toutes les opportunités qui s'offriront à eux.

Notre pronostic : victoire d'Oyonnax

Mont-de-Marsan - Nevers

Décevant depuis le début de la saison, il est temps pour le Stade montois de se réveiller. Parmi les favoris au coup d'envoie de la saison, les Landais sont dixièmes de Pro D2 à l'issue des onze premières journées. Malgré ce début de saison loin d'être parfait, au stade Guy Boniface, les Montois devraient trouver les solutions pour s'imposer contre Nevers. L'USON, seulement quatre points derrière Mont-de-Marsan, reste pour le moment sur trois défaites consécutives et peine à enchaîner les bonnes performances.

Notre pronostic : victoire de Mont-de-Marsan

Béziers - Rouen

En crise, Béziers n'y arrive plus. Défaits lors des quatre dernières journées, les Biterrois enchaînent les mauvais résultats et sont désormais avant-derniers de Pro D2. Une période délètere, qui a d'ailleurs propulsé Pierre Caillet sur un siège ejectable. Face à Rouen, l'ASBH n'a pas d'autre choix que de s'imposer s'il souhaite s'extirper de cette situation et quitter la zone rouge. Les Rouennais, qui alternent eux entre bons et moins bons résultats, pointent actuellement à la huitième place et pourraient intégrer le top 6 en cas de victoire. Une tâche loin d'être évidente, surtout au Stade Raoul Barrière, où, devant ses supporters, Béziers devra à tout prix relever la tête et renouer avec la victoire.

Notre pronostic : victoire de Béziers

Montauban - Vannes

Et si Montauban retrouvait le sourire ? Après un début de saison compliqué, les Montalbanais semblent avoir redressé la barre. Sur deux succès de suite, dont une victoire à Colomiers, l'USM accueille Vannes dans le cadre de cette nouvelle journée de Pro D2. Une réception loin d'être facile, mais qui pourrait confirmer les bons résultats des deux dernières journées. De son côté, le RC Vannes est également en forme. Avec deux victoires acquises contre Nevers et Béziers, les Vannetais sont sur le podium. Au vu des dynamiques des deux équipes, le match s'annonce serré. Avec le soutien de son public, Montauban pourrait créer la surprise.

Notre pronostic : victoire de Montauban

Biarritz - Provence

Malgré des prestations en dents de scie, le Biarritz Olympique figure dans le haut du classement. Quatrièmes, les Basques briguent le podium de Pro D2 et espèrent l'atteindre dès ce vendredi à l'issue de la rencontre contre Provence. Un objectif atteignable mais pas encore réussi car, après leur mauvais début de saison, les joueurs de Mauricio Reggiardo se sont rattrapés. Septième de Pro D2, Provence a retrouvé son rugby et est revenu au niveau auquel les amateurs de Pro D2 l'attendaient. A Aguilera, les Provençaux proposeront aux Biarrots une grosse opposition, et dans ce contexte, la victoire mettre à coup sur du temps à se dessiner.

Notre pronostic : victoire de Biarritz

Massy - Soyaux-Angoulême

Lanterne rouge de Pro D2, Massy reçoit Soyaux-Angoulême au stade Jules-Ladoumègue ce vendredi. Une rencontre à la portée des Franciliens, mais qui s'annonce tout de même indécise. Défaits dans les derniers instants la semaine dernière par Grenoble, Vincent Etcheto et ses hommes peuvent aussi espérer repartir avec la victoire. Alors qu'une victoire permettrait aux Charentais de se rapprocher de la première moitié du tableau, les Massicois pourraient eux recoller à Béziers en cas de succès. S'il est encore trop tôt pour parler de match de la peur, cette rencontre sera néanmoins déterminante pour les deux équipes.

Notre pronostic : victoire de Massy

Colomiers - Grenoble

Grenoble est en grande forme et Colomiers pourrait bien en pâtir. Vainqueur de ses quatre dernières rencontres, le FCG est en pleine bourre. Une série de succès qui a propulsé la bande à Fabien Gengenbacher en deuxième position de Pro D2 et qui leur a bien entendu donné de la suite dans les idées. Chez les Columérins, la tendance est à l'inverse. Après un bon début de saison, le club de la Colombe accuse le coup ces derniers temps et reste sur deux défaites successives. Une méforme qui pourrait profiter à Grenoble, qui n'attend qu'un nouveau succès pour sécuriser un peu plus sa place sur le podium de Pro D2.

Notre pronostic : victoire de Grenoble