Béziers – Vannes

Si le classement n'était pas une vérité absolue ? Et si Béziers pourrait bien s'extirper de sa 11e place et se mêler de près ou de loin à la lutte au top 6 ? Les derniers résultats des Biterrois plaident en tout cas en leur faveur avec un large succès contre Bayonne, un autre plus court contre le FCG et une belle partie à Colomiers. De plus, le confort comptable de l'équipe vannetaise pourrait l'amener à se relâcher.

Quel est votre pronostic ? Sondage 160 vote(s) Béziers Match nul Vannes

Notre pronostic : victoire de Béziers

Colomiers – Grenoble

L'idée est simple pour les Columérins : le calendrier leur est plutôt favorable avec davantage de réceptions. Même sans bonus, une victoire les placerait au mieux dans la course à la qualification, et même peut-être pour la quatrième place. Mais gare au faux pas face à une équipe grenobloise plus sûre d'elle qu'auparavant, avec une courte défaite à Béziers et deux succès contre Aurillac et la semaine dernière plus large contre Nevers.

Quel est votre pronostic ? Sondage 161 vote(s) Colomiers Match nul Grenoble

Notre pronostic : victoire de Colomiers

Provence Rugby – Aurillac

Dans ce duel d'équipes au profil similaire, au style frontal et à la conquête solide, on aurait tendance à donner un léger avantage aux Aixois. S'ils sont probablement l'écurie la plus imprévisible du championnat, ils devraient être capables de mettre à profit leurs bons résultats à domicile depuis le début de l'année civile.

Quel est votre pronostic ? Sondage 146 vote(s) Provence Rugby Match nul Aurillac

Notre pronostic : victoire de Provence Rugby

Rouen – Montauban

Sapiac sera porté une nouvelle fois par son pack, l'un des plus conquérants de Pro D2. Après les espoirs laissés par la copie rendue à Mont-de-Marsan, les intentions de David Gérard et son staff sont claires : Montauban veut faire un coup en Normandie. Mais en manque de points, le groupe rouennais devrait répondre présent et assurer l'essentiel.

Quel est votre pronostic ? Sondage 152 vote(s) Rouen Match nul Montauban

Notre pronostic : victoire de Rouen, bonus défensif pour Montauban

Bourg-en-Bresse – Mont-de-Marsan

Malheureusement pour les Bressans, en dépit de leurs efforts produits pendant l'hiver, les semaines risquent d'être difficiles. Avant d'aller à Oyonnax puis Bayonne, c'est le leader montois qui se déplace dans l'Ain. Et même la meilleure volonté du monde ne semble pas suffire à renverser les Landais cette saison.

Quel est votre pronostic ? Sondage 142 vote(s) Bourg-en-Bresse Match nul Mont de Marsan

Notre pronostic : victoire de Mont-de-Marsan, bonus défensif pour Bourg-en-Bresse

Nevers – Narbonne

Entre des Neversois dans leur Pré-Fleuri qui visent la quatrième place et des Narbonnais qui peinent à refaire leur retard sur l'avant-dernier, le rapport de force semble déséquilibré.

Quel est votre pronostic ? Sondage 139 vote(s) Nevers Match nul Narbonne

Notre pronostic : victoire de Nevers avec le bonus offensif

Bayonne – Oyonnax

A y regarder de plus près les compositions d'équipes, les deux clubs prennent très au sérieux ce choc. L'Aviron, qui devra impérativement gommer le visage affiché par moments (contre Grenoble, à Béziers), sait que ce rendez-vous est un avant-goût des phases finales. Pour rester en lice pour les deux premières places, les Oyomen devront ramener un point de leur voyage.

Quel est votre pronostic ? Sondage 146 vote(s) Bayonne Match nul Oyonnax

Notre pronostic : victoire de Bayonne, bonus défensif pour Oyonnax

Agen – Carcassonne

Dans la rencontre décalée de la 24e journée, le stade Armandie reçoit le match entre le SU Agen et Carcassonne. Dans des situations très différentes, les Agenais sont encore loin d'être maintenus tandis que les hommes de Christian Labit pointent à une fringante quatrième place. De quoi tempérer leurs ardeurs ?

Quel est votre pronostic ? Sondage 135 vote(s) Agen Match nul Carcassonne

Notre pronostic : victoire d'Agen, bonus défensif pour Carcassonne